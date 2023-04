Überraschung bei Drillisch: Jetzt auch Bereitstellungspreis für langfristige Verträge

Die Drillisch-Mobilfunkmarken starten ab heute neue Angebotstarife. Bei uns bekommt ihr wie gewohnt einen Überblick über die heute gestarteten Tarife. Zudem gibt es eine negative Information.

Die neuen Aktionstarife beinhalten neben dem mobilen Datenvolumen, das mit bis zu 50 Mbit/s abgerufen werden kann, eine Flatrate für Telefonie und SMS. EU-Roaming ist ebenfalls enthalten. Die Datenautomatik kann und sollte vom Nutzer deaktiviert werden. Unterwegs ist man im Netz von Telefónica Deutschland.

Drillisch verlangt Bereitstellungspreis für lange Laufzeit

Zudem gibt es eine unschöne Überraschung bei Drillisch. Es fällt wie üblich eine Anschlussgebühr in Höhe von 19,99 Euro für die kurzen Laufzeiten an. Für die längere Laufzeit von mindestens 24 Monaten wurde bisher kein Bereitstellungspreis berechnet. Das ändert sich in dieser Woche. Drillisch möchte ab sofort bei jedem Tarif auch für die lange Laufzeit einen einmaligen Bereitstellungspreis, und zwar in Höhe von 9,99 €.

Wie lange die Tarife zu haben sein werden, unterscheiden sich je nach Marke etwas. Stand jetzt heißt es: „Nur für kurze Zeit“. Außerdem kann es zu kleineren Anpassungen während der Aktion kommen. Im Zweifel seht ihr die aktuellen Tarife immer beim jeweiligen Anbieter.

Drillisch Mobilfunkaktionen in KW 16/23

Checkt bitte immer die tagesaktuellen Tarifpreise direkt beim Anbieter.

handyvertrag.de

sim.de

winSIM

PremiumSIM

simplytel

Die Mobilfunkmarke simplytel hat vor Kurzem mit den Plus-Tarifen ein neues Tarifmodell eingeführt. Wer sich für solch einen Tarif entscheidet, erhält nach jeweils einem Jahr Vertragslaufzeit ein kostenloses Upgrade auf zusätzliches monatliches Datenvolumen.

Bei allen Tarifen gelten die ausgewiesenen monatlichen Paketpreise während der gesamten Vertragslaufzeit. Dies gilt für die Mindestvertragslaufzeit und bei Nichtkündigung auch darüber hinaus. Der Preis bleibt monatlich gleich und wird nicht erhöht. Auch Extra-GB bleiben nach der Mindestvertragslaufzeit weiterhin bestehen.

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.

