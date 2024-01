UEFA EURO 2024: BYD wird offizieller E-Mobilitätspartner in Deutschland

Der chinesische Autohersteller BYD ist mittlerweile in der Szene angekommen und baut sein Geschäft in den letzten Jahren immer weiter aus – mit beachtlichem Erfolg. Im Vergleich zu Tesla und Volkswagen konnte das Unternehmen Anfang Januar den Titel Nummer 1 bei Elektroautos für sich beanspruchen. Mit der kommenden UEFA EURO 2024 in Deutschland als Werbeplattform soll dieser Erfolg jetzt weiter ausgebaut werden.

BYD will weiter auf sich aufmerksam machen

Laut Pressemitteilung der UEFA will der Elektroautohersteller dazu beitragen, die Ziele der ESG-Strategie zu erreichen, um „die bisher nachhaltigste Europameisterschaft auszurichten“. Gleichzeitig sollen die neuesten Modelle und innovativen Technologien des Unternehmens an den zehn Austragungsorten der kommenden Fußball-Weltmeisterschaft präsentiert und den Fans effiziente und umweltfreundliche Transportlösungen angeboten werden.

Ganz klassisch und einfach ausgedrückt: Es geht darum, Werbung zu machen und den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu steigern. Die UEFA EURO 2024 findet vom 14. Juni bis 14. Juli 2024 statt und BYD schließt sich adidas, Alipay, Atos, Betano, Booking.com, Coca-Cola, Engelbert Strauss, Hisense und Lidl als globaler Sponsor der UEFA EURO 2024 an.

Ich bin gespannt, ob das Unternehmen im Zuge der Werbekampagne auch besondere Preisnachlässe oder ähnliche Aktionen anbieten wird, denn in letzter Zeit sind sie ja schon in den Preiskampf eingestiegen. Darüber hinaus plant das Unternehmen, „Hunderte von Veranstaltungen in mehr als 230 Geschäften in 19 Ländern in ganz Europa zu organisieren“.

„Wir freuen uns, BYD als Partner der UEFA EURO 2024 gewonnen zu haben. Das innovative Unternehmen verfügt über 29 Jahre Erfahrung in moderner Batterietechnologie, genießt weltweit großes Ansehen bei der Produktion sogenannter New Energy Vehicles und gilt als größter E-Fahrzeug-Hersteller der Welt“. – Guy-Laurent Epstein, UEFA-Direktor Marketing

„BYD freut sich auf die Zusammenarbeit im Rahmen der UEFA EURO 2024 und ist stolz darauf, der erste E-Mobilitäts-Partner dieser prestigeträchtigen Sportveranstaltung zu sein. Während des Turniers werden wir unsere jüngsten Innovationen im Bereich E-Autos einem breiten Publikum vorstellen können. Mit der Partnerschaft unterstreichen wir insbesondere unser Engagement zur Reduzierung von CO2-Emissionen für eine nachhaltigere Zukunft“. – Michael Shu, Geschäftsführer von BYD Europe

-->