Ugreen bietet starke Rabatte während der Black Week

Ugreen, eine Marke im Bereich der Unterhaltungselektronik, lockt in der Black Week 2024 mit attraktiven Rabatten von bis zu 40 Prozent auf zahlreiche Produkte.

Die Sonderaktionen gelten noch bis zum 2. Dezember. Zu den Top-Angeboten zählt die Ugreen Nexode 20.000 mAh Powerbank, die mit einer Schnellladeleistung von 130 W in kompaktem Design perfekt für unterwegs ist. Mit einem Rabatt von 30 Prozent kostet sie nur 55,99 Euro.

Ebenfalls im Angebot ist die Ugreen Revodok Pro Dockingstation, die mit Anschlüssen wie HDMI, USB-A, USB-C und 4K60Hz Unterstützung vielseitig einsetzbar ist. Sie ist für nur 14,99 Euro erhältlich – ein Rabatt von 25 Prozent.

Auch die Ugreen NASync-Serie, die sich für die Datenverwaltung im privaten und geschäftlichen Bereich eignet, profitiert von den Rabatten. Die erst kürzlich eingeführten Modelle der DXP-Serie ermöglichen den Zugriff auf Daten von verschiedenen Geräten und sind während der Black Week um 15 Prozent reduziert (Coupon aktivieren nicht vergessen).

