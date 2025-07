ULED MiniLED U7-Serie: Verbesserte Bildqualität und Gaming-Features

Hisense hat die neue TV-Serie ULED MiniLED U7 vorgestellt, die speziell für Gamer und Sportfans entwickelt wurde.

Die Fernseher nutzen die MiniLED PRO-Technologie, um eine höhere Helligkeit und bessere Kontraste als herkömmliche LED-Modelle zu bieten. Dies soll laut Hersteller für ein realistischeres Bild sorgen. Mit dieser Serie setzt das Unternehmen seine Entwicklung im Bereich der großformatigen Fernseher fort und betont, dass sie das Nutzererlebnis verbessern sollen.

Die neue U7-Serie verfügt über eine höhere Spitzenhelligkeit und mehr lokale Dimmzonen als das Vorgängermodell. Dadurch wird der HDR-Effekt verstärkt und die Darstellung von dunklen und hellen Bereichen präziser.

Die Fernseher werden von der Hi-View AI Engine PRO gesteuert, die eine schnellere Bildverarbeitung ermöglichen soll. Außerdem verfügen die Geräte über einen entspiegelten Bildschirm, der Blendeffekte reduzieren und die Sichtbarkeit von Details verbessern soll.

Verbesserungen für Gaming und Klang

Für Gamer bietet die U7-Serie eine Bildwiederholrate von 165 Hz, einen speziellen Gaming-Modus und Unterstützung für Technologien wie AMD Freesync Premium Pro. Vier HDMI 2.1-Anschlüsse sollen für eine verbesserte Übertragung sorgen. Laut Hersteller wird so ein ruckelfreies Spielerlebnis mit geringer Eingabeverzögerung erreicht.

Auch der Sound der Geräte wurde überarbeitet. Die Fernseher unterstützen 2.1.2-Mehrkanal-Surround-Sound, Dolby Atmos und AI Sound. Eine Kooperation mit Devialet soll für eine optimierte Klangqualität sorgen, die durch ein zukünftiges Software-Update weiter verbessert werden kann.

Die Fernseher der U7-Serie unterstützen obendrein IMAX Enhanced, Dolby Vision und den Filmmaker-Modus, um Filme in originalgetreuer Qualität wiederzugeben. Die Quantum Dot-Technologie und Pantone Validated Color sollen für eine realistische Farbwiedergabe sorgen.

Die Markteinführung der U7-Serie erfolgt gestaffelt: In den USA sind die Modelle ab dem 15. April erhältlich, in Europa ab dem 15. Mai. Die Geräte sind in sechs verschiedenen Größen von 55 bis 116 Zoll erhältlich, wobei die Auswahl regional variieren kann. Die Preise für die neuen Geräte wurden noch nicht kommuniziert.

-->