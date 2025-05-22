News

UmweltBank nennt erste Informationen zum Girokonto

Autor-Bild
Von
| 4 Kommentare
Umweltbank Headerbild
Foto: UmweltBank

Über die kommende Girokonto-Funktion des deutschen FinTechs UmweltBank mit Sitz in Nürnberg, das mit den Einlagen seiner Kunden ausschließlich ökologische und nachhaltige Kreditprojekte finanziert und den Umweltaspekt stark in den Vordergrund stellt, hatte ich bereits Mitte Januar berichtet. Nun gibt es auf der offiziellen Website erste Informationen dazu, der Start ist weiterhin für Sommer 2025 geplant.

Die Bank legt ihren Fokus auf die Umwelt

So soll die monatliche Kontogebühr 4,90 Euro betragen, nach aktiver Nutzung erhält man jedoch einmalig einen Treuebonus von 60 Euro, wonach die Jahresgebühr gedeckt ist. Dafür müssen zwei Einwilligungen zur „Kontaktaufnahme und Datenverarbeitung“ gegeben werden. Des Weiteren ist der Kontowechselservice kostenlos und Überweisungen erfolgen „in Echtzeit“. Die Einlagensicherung beträgt bis zu 100.000 Euro pro Person.

Während die digitale Girocard weiterhin kostenlos ist, kostet die Mastercard Debit Girocard 9 Euro, die Mastercard Kreditkarte 29 Euro und die Mastercard Kreditkarte aus Holz 49 Euro pro Jahr. Mobiles Bezahlen ist über Apple Pay (iOS) und die Digitales Bezahlen App (Android) möglich, die Kontoverwaltung erfolgt über eine UmweltBanking App.

Zum Girokonto-Vergleichsrechner →

Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl etablierter Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich oder im Depot-Vergleich.


Fehler melden4 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Stefan 🌟
    sagt am

    https://www.umweltbank.de/girokonto/

    Konnte ich so nicht rauslesen, aber schauen wir mal wie es dann sein wird. Zur Not kündigt man die Sondervereinbarung halt ;)

    Antworten
    1. Stefan 🌟
      sagt am zu Stefan ⇡

      Kurz zur Info: Girokonte ist seit heute als Einzelkonto verfügbar. Gemeinschaftskonto ist noch nicht verfügbar und unklar wann es kommt.

      Antworten
  2. Max 🔱
    sagt am

    „Einwilligungen zur „Kontaktaufnahme und Datenverarbeitung“ – das würde ich keinem empfehlen. Das hatte ich zwei Jahre bei der Hanseatic um ein komplett kostenfreies Konto zu haben und wurde dann jeden Tag mehrmals von denen angerufen.

    Antworten
  3. Stefan 🌟
    sagt am

    Ich freu mich sehr darauf!

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / News / ...
Weitere Neuigkeiten
Xxxlutz Launcht Ki Influencerin Lucy
Deutsche Händler investieren 7 % des Werbebudgets in Influencer
in Handel
Honor Magic V3 Halb Aufgeklappt
HONOR steigert Marktanteil bei Foldables in Europa deutlich
in Tablets
Apple Siri Header
Apple prüft auch Google Gemini als Grundlage für neues Siri
in Dienste
Db Gibt Startschuss Für Wasserstoffbusse 
Fahrgäste wünschen sich einfacheren Zugang zu ÖPNV-Tickets
in Fintech
Google
Google Taschenrechner 9.0 erhält Material 3 Expressive Redesign
in News
O2 O2 Telefonica Germany
O2 überrascht Bestandskunden mit neuem Unlimited on Demand Pack
in Tarife
Enbw Laden Netz Elektro
EnBW startet Bau von zwei neuen Schnellladeparks in Norddeutschland
in Mobilität
Emails Falling
BSI veröffentlicht E-Mail-Checker für Verbraucher
in Dienste
DHL und Deutsche Post legen Warenversand in die USA auf Eis
in Marktgeschehen
Unfall
Unfallstatistik 2025: Rückgang der Unfälle, Anstieg der Todesfälle
in Mobilität