UmweltBank nennt erste Informationen zum Girokonto

Über die kommende Girokonto-Funktion des deutschen FinTechs UmweltBank mit Sitz in Nürnberg, das mit den Einlagen seiner Kunden ausschließlich ökologische und nachhaltige Kreditprojekte finanziert und den Umweltaspekt stark in den Vordergrund stellt, hatte ich bereits Mitte Januar berichtet. Nun gibt es auf der offiziellen Website erste Informationen dazu, der Start ist weiterhin für Sommer 2025 geplant.

Die Bank legt ihren Fokus auf die Umwelt

So soll die monatliche Kontogebühr 4,90 Euro betragen, nach aktiver Nutzung erhält man jedoch einmalig einen Treuebonus von 60 Euro, wonach die Jahresgebühr gedeckt ist. Dafür müssen zwei Einwilligungen zur „Kontaktaufnahme und Datenverarbeitung“ gegeben werden. Des Weiteren ist der Kontowechselservice kostenlos und Überweisungen erfolgen „in Echtzeit“. Die Einlagensicherung beträgt bis zu 100.000 Euro pro Person.

Während die digitale Girocard weiterhin kostenlos ist, kostet die Mastercard Debit Girocard 9 Euro, die Mastercard Kreditkarte 29 Euro und die Mastercard Kreditkarte aus Holz 49 Euro pro Jahr. Mobiles Bezahlen ist über Apple Pay (iOS) und die Digitales Bezahlen App (Android) möglich, die Kontoverwaltung erfolgt über eine UmweltBanking App.

