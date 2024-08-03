News

Umzugsstudie: 100.000 Postrückläufer täglich

Umzug

Jedes Jahr ziehen in Deutschland mehr als 8 Millionen Menschen um, das sind rund 10 Prozent der Bevölkerung. Eine aktuelle Umzugsstudie, die auf Daten der Deutschen Post Adress und Befragungen des Bielefelder Marktforschungsinstituts Interrogare basiert, zeigt interessante Trends und Fakten.

Die Straße mit den meisten Umzügen ist die Europa-Allee in Frankfurt mit 628 Ein- und Auszügen in den letzten zwölf Monaten, gefolgt von der Chausseestraße in Berlin und der Schleißheimer Straße in München. Die durchschnittliche Umzugsentfernung beträgt 44 Kilometer, wobei fast die Hälfte der Umzüge innerhalb der gleichen Stadt oder Gemeinde stattfindet.

Deutsche Post verzeichnet rund 100.000 Briefretouren

Ein Problem bei Umzügen ist die Benachrichtigung der Vertragspartner über die neue Adresse. Täglich verzeichnet die Deutsche Post rund 100.000 Briefretouren, weil Umziehende vergessen, ihre Adresse zu aktualisieren.

Während zwei Drittel der Umziehenden ihre neue Adresse Krankenkassen, Banken oder Versicherungen mitteilen, denken nur wenige daran, Reiseveranstalter oder Spendenorganisationen zu informieren. Das führt zu erheblichen Unannehmlichkeiten und Verzögerungen. Die Deutsche Post Adress bietet eine Lösung mit Nachsendeauftrag und kostenloser Umzugsmitteilung.

Die Gründe für einen Umzug sind vielfältig und reichen von persönlichen Veränderungen wie dem Auszug aus der elterlichen Wohnung oder dem Zusammenziehen mit dem Partner über berufliche Veränderungen bis hin zur Suche nach einer besseren oder günstigeren Wohnung. Die komplette Umzugsstudie 2024 ist kostenlos erhältlich und bietet weitere Einblicke und detaillierte Informationen zu den Umzugstrends in Deutschland.


  1. Philipp 🔅
    sagt am

    Ich bin immer froh wenn ich umziehe und dann weiß, dass die ganzen Hotels Reiseunternehmen und sonst wer wo ich mal gezwungen war meine Adresse anzugeben nicht mehr wissen wo ich wohne.
    Da kann man dann immer schön aussortieren und nur da die Anschrift aktualisieren wo es einem wirklich wichtig ist.

    1. Herr P. 🎖
      sagt am zu Philipp ⇡

      Die neue Adresse wird nicht bei allen auf ewig unbekannt bleiben. Dafür sorgen schon diverse Firmen.

      1. Philipp 🔅
        sagt am zu Herr P. ⇡

        Wirklich?
        Kannst du da ins Detail gehen und einige dieser diversen Firmen nenen und wrklären wie die genau meine Adresse erfahren und wie und vor allem an wen die die weitergeben?

        1. Kurt 🔅
          sagt am zu Philipp ⇡

          2 Worte: Einwohnermeldeamt , Hacker. logisches Denken setze ich jz bei dir voraus. Geld stinkt nicht.

