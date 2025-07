Unheimlich lustig: Das LOL-Spezial bei Amazon Prime Video startet bald

Während viele noch auf eine Bestätigung einer weiteren Staffel von Last One Laughing, oder kurz LOL, bei Amazon Prime Video warten, so liegt der Fokus im Oktober zunächst auf dem zweiten Spezial, welches sich Halloween widmet.

Heute hat Amazon den ersten Trailer für das LOL-Spezial veröffentlicht, welches „unheimlich lustig“ (ihr erkennt das Wortspiel) werden soll. Das erkenne ich im Trailer bisher aber noch nicht, aber vielleicht geht es euch anders, schaut selbst:

Ab dem 21. Oktober geht es mit LOL: Last One Laughing bei Amazon Prime Video los und den Cast kennen wir ja bereits. Bill & Tom Kaulitz, Mirja Boes & Torsten Sträter, Palina Rojinski & Olaf Schubert sowie Annette Frier & Sasha sind dabei.

Im Gegensatz zur regulären Staffel treten die Teilnehmenden hier in Zweierteams an und versuchen über drei Stunden vor Halloween Kulisse jegliches Schmunzeln zu unterdrücken und gleichzeitig die anderen Teams zum Lachen zu bringen.

Amazon Prime kostet 89,90 €/Jahr und bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Amazon Prime Video (wie auch die LOL-Staffeln). Der Service kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft bei Amazon 30 Tage getestet werden.

