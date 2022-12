Update für das Nothing Phone 1: Das erwartet euch mit Android 13

Nothing wurde vor ein paar Wochen dafür kritisiert, dass man Android 13 erst 2023 verteilt, obwohl man ja nur ein Smartphone im Portfolio hat. Sogar Carl Pei äußerte sich dazu, aber es bleibt dabei, das große Android-Update kommt erst 2023.

Dafür startet jetzt eine offene Beta für Nothing OS 1.5, so nennt man bei Nothing den Schritt zu Android 13. Ein Zwischenschritt also, ich hätte ja mit Nothing OS 2.0 (Android 13), Nothing OS 3.0 (Android 14) und Co. gerechnet. Was ist aber neu?

Da haben wir einen offiziellen Changelog für euch, bei dem Nothing aber auch ganz klar anmerkt, dass sich Dinge bis zur finalen Version ändern können. Wann kommt das Update? Irgendwann nächstes Jahr, ich tippe auf Februar oder März 2023.

Nothing OS 1.5 (Android 13) Changelog

Neue Wetter-App mit benutzerdefinierter Nothing-Benutzeroberfläche.

Bis zu 50 % höhere Ladegeschwindigkeit der App.

Mehr Individualität. Mehr Farbschemata für die Anpassung von Drittanbieter-Apps an Hintergrundbilder.

Mehrsprachige Unterstützung für verschiedene Apps.

Datenschutz-Upgrades. Einschließlich: Foto-Auswahl. Gezielte Auswahl, welche Bilder mit jeder App geteilt werden sollen.

Berechtigungen für Benachrichtigungen. Kontrollierbar, welche Apps Benachrichtigungen senden dürfen.

Medienberechtigungen. Gruppieren von Medientypen, die freigegeben werden möchten, z. B. Fotos und Videos, Musik und Audio, Dateien.

Neuer QR-Code-Scanner in den Schnelleinstellungen.

Zwischenablage-Vorschau: Kopierter Text wird in der Zwischenablage in der unteren Ecke des Bildschirms angezeigt. So kann der Text vor dem Einfügen direkt bearbeitet werden.

Neuer Look für die Mediensteuerung. Inklusive Abspielleiste und Schaltflächen für Zufallswiedergabe und Wiederholung.

Schließen von aktiven Hintergrundanwendungen direkt über die Benachrichtigungszentrale, um Akku zu sparen.

Live-Beschriftung: Erkennt Sprache auf dem Gerät und generiert automatisch Beschriftungen.

Erhöhter Hintergrundspeicher. Kürzere Ladezeiten für häufig genutzte Apps.

Neue Selbstreparaturfunktion, die dafür sorgt, dass das Phone (1) wie neu läuft. Durch das Löschen von ungenutztem Cache und abgelaufenen Speicherauszügen.

Verbesserte Schnelleinstellungen. Mit neuen Netzwerk- und Bluetooth-Geräte-Pop-ups.

Einfaches Anpassen einzelner Lautstärkeregler ohne Entsperren des Bildschirms (z. B. Musik vs. Alarm).

Verbesserter Spielmodus. Neue Benutzeroberfläche für leichte Benachrichtigungen und zusätzliches Google Game Dashboard. Das Dashboard unterstützt Screenshots, Bildschirmaufzeichnung, FPS-Anzeige und „Nicht stören“.

