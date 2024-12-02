Mobilität

VinFast VF 6 Elektro-SUV ab sofort in Deutschland bestellbar

Autor-Bild
Von
| 2 Kommentare
Vf6 Vinfast

Der VinFast VF 6, ein kompaktes Elektro-SUV im B-Segment, ist ab sofort in Deutschland, Frankreich und den Niederlanden erhältlich.

Er wird in zwei Ausstattungslinien angeboten: Die Eco-Version startet bei 34.990 Euro, die Plus-Version ist ab 38.990 Euro erhältlich. Beide Varianten verfügen über eine breite Serienausstattung, zu der unter anderem Fahrerassistenzsysteme, eine 360-Grad-Kamera und ein Head-up-Display gehören.

Angetrieben wird der VF 6 von einem 150 kW starken Elektromotor mit einer maximalen Reichweite von bis zu 410 Kilometern (WLTP) in der Eco-Version. Die Batterie, eine 59,6 kWh große LFP-Batterie, lässt sich in 25 Minuten von 10 auf 70 Prozent aufladen.

Vf6 Vinfast Red

VinFast gibt seinen Kunden eine Garantie von sieben Jahren oder 160.000 Kilometern, wobei die Batterie eine unbegrenzte Laufleistung abdeckt. An Bord sind unter anderem ein 12,9-Zoll-Display, drahtloses Apple CarPlay und Android Auto sowie ein Panoramadach. Für das Design zeichnet Torino Design verantwortlich.

Mit dem VF 6 verstärkt VinFast seine Expansion in Europa. Neben dem bestehenden Modell VF 8 soll der VF 6 weitere Kunden in der EU ansprechen. Alle Information zum Modell sowie die Bestellmöglichkeit findet ihr online.


Fehler melden2 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Alfons 🌀
    sagt am

    Heißt die Batterie hat 7 Jahre Garantie, ohne Laufzeitbegrenzung in dieser Zeit richtig?

    Bin gerade in Vietnam, und staune nicht schlecht, wie viele vinfast Autos hier herum fahren.
    Bin nicht so ganz drin um schnell zu erkennen, wie vielw davon Elektro sind.
    Ber machen dich schon einen guten Job die Vietnamesen.

    Antworten
    1. René Hesse 🔱
      sagt am zu Alfons ⇡

      Zitat:

      Die kommerzielle Garantie für die Antriebsbatterie (Hochspannung) deckt die notwendigen Reparaturen ab, um die Kapazität der Antriebsbatterie auf mindestens 70 % der ursprünglichen Kapazität innerhalb der Laufzeit von 8 Jahren ohne Kilometerbegrenzung wiederherzustellen, vorausgesetzt, dass das Fahrzeug ordnungsgemäß genutzt wird.

      Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / VinFast VF 6 Elektro-SUV ab sofort in Deutschland bestellbar
Weitere Neuigkeiten
VW ID Cross: Das ist der kompakte Elektro-SUV von Volkswagen
in Mobilität
Mein Tipp der Woche: Farbverlauf-Wallpaper von Basic Apple Guy
in Kommentar
backFlip 36/2025: Ich habe gerne 129,99 € an Google gezahlt
in backFlip
SCHOTT präsentiert nahezu durchsichtiges Mikrowellenglas
in Hardware
Klarna Card kommt nach Europa – erweitert Zahlungsoptionen mit neuer Visa
in Fintech
MOVA stellt Z60 Ultra Roller Complete vor – Hochdruckreinigung und starke Saugleistung vereint
in Smart Home
Zattoo
Zattoo konsolidiert TV-Apps auf gemeinsame Codebasis
in News
Google Pixel 8 Pro Hand Back
LEBARA: Rückkehr des 10 GB Flex-Tarifs für 3,99 €
in Tarife
Nothing Headphone 1: Cover und Ersatz-Ohrpolster auf Aliexpress aufgetaucht
in Hardware
Apple Iphone 16 Pro Back
Apple iPhone überraschend stark: Smartphone-Markt soll 2025 wachsen
in Marktgeschehen