VinFast VF 6 Elektro-SUV ab sofort in Deutschland bestellbar

Der VinFast VF 6, ein kompaktes Elektro-SUV im B-Segment, ist ab sofort in Deutschland, Frankreich und den Niederlanden erhältlich.

Er wird in zwei Ausstattungslinien angeboten: Die Eco-Version startet bei 34.990 Euro, die Plus-Version ist ab 38.990 Euro erhältlich. Beide Varianten verfügen über eine breite Serienausstattung, zu der unter anderem Fahrerassistenzsysteme, eine 360-Grad-Kamera und ein Head-up-Display gehören.

Angetrieben wird der VF 6 von einem 150 kW starken Elektromotor mit einer maximalen Reichweite von bis zu 410 Kilometern (WLTP) in der Eco-Version. Die Batterie, eine 59,6 kWh große LFP-Batterie, lässt sich in 25 Minuten von 10 auf 70 Prozent aufladen.

VinFast gibt seinen Kunden eine Garantie von sieben Jahren oder 160.000 Kilometern, wobei die Batterie eine unbegrenzte Laufleistung abdeckt. An Bord sind unter anderem ein 12,9-Zoll-Display, drahtloses Apple CarPlay und Android Auto sowie ein Panoramadach. Für das Design zeichnet Torino Design verantwortlich.

Mit dem VF 6 verstärkt VinFast seine Expansion in Europa. Neben dem bestehenden Modell VF 8 soll der VF 6 weitere Kunden in der EU ansprechen. Alle Information zum Modell sowie die Bestellmöglichkeit findet ihr online.