Vivo X60 Pro startet im Juni in Deutschland

Vivo ist seit 2020 offiziell in Deutschland vertreten und schickte zum Start ein Modell der X50-Reihe ins Rennen. Nun folgt das nächste Spitzenmodell, welches sich bereits gestern angedeutet hat: Das Vivo X60 Pro kommt nach Deutschland.

Vivo X60 Pro: Die Spezifikationen

Das Vivo X60 Pro ist mit einem 6,56 Zoll großen E3-OLED-Panel von Samsung mit FHD-Auflösung und 120 Hz ausgestattet. Unter der Haube gibt es den Snapdragon 870, bei dem es sich bekanntlich um den SD 865+ mit neuem Namen handelt.

Wir bekommen hier üppige 12 GB RAM und 256 GB Speicher (UFS 3.1) und einen Akku mit 4200 mAh, der mit bis zu 33 Watt geladen werden kann. Qi für kabelloses Laden ist aber leider nicht dabei (das Netzteil ist aber im Lieferumfang enthalten).

Highlight ist die Hauptkamera mit 48 MP und einer Gimbal-Stablilisierung, dazu kommen noch zwei Kameras mit jeweils 13 MP (Ultraweit und Zoom). Auf der Front ist eine Kamera mit 32 MP verbaut und wir sprechen über ein 158,6 x 73,2 x 7,6 mm großes und 177 g schweres Smartphone mit Android 11 (Funtouch OS 11.1).

Bei den Android-Updates garantiert Vivo übriges drei Jahre und das nicht nur bei der Sicherheit, sondern auch bei großen Updates. Das ist also eine etwas andere Strategie, als Vivo auf globaler Ebene kommuniziert hat (daher haben wir das auch nochmal mit Vivo abgesprochen). Es sollte also auch noch Android 14 geben.

Vivo X60 Pro: Preis und Datum

Vivo wird das X60 Pro in Schwarz und Blau ab Juni (ist das offizielle Smartphone der UEFA EURO 2020) in Deutschland anbieten und möchte 799 Euro dafür haben. Zu den Partnern gehören MediaMarkt und Saturn sowie Sparhandy, DeinHandy, Otto, Cyberport und Euronics (Amazon und die Netzbetreiber fehlen also).

Das Vivo X60 und Vivo X60 Pro wurden schon Ende 2020 in China vorgestellt und Anfang 2021 folgte das Vivo X60 Pro+. In Deutschland wird es jedoch nur das X60 Pro geben laut Vivo, das „richtige“ Flaggschiff ist definitiv nicht für uns geplant.

