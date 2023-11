Vodafone CallYa: Das sind die Black Week Deals 2023

Im Rahmen der Black Week Deals 2023 gibt es einen Deal für die CallYa Allnet Flat S. Neukunden erhalten einen Bonus von 30 Euro, was bedeutet, dass die ersten 3 Monate komplett kostenlos sind. Die Aktion läuft vom heutigen 9.11.23 bis zum 7.12.23 und bei der Anmeldung muss der Code BONUS30 angegeben werden.

Ein weiteres Angebot betrifft den CallYa-Jahrestarif. Kunden, die sich für diesen Tarif entscheiden, erhalten 100 GB Datenvolumen für 100 Euro und zusätzlich 50 GB extra. Diese Aktion gilt vom 9.11.23 bis zum 21.12.23 und erfordert keine Codeeingabe bei der Anmeldung.

CallYa Allnet Flat S Deal

CallYa S mit 30 Euro Bonus: Dies bedeutet, dass die ersten 3 Monate für Kunden kostenlos sind

Aktionszeitraum: 09.11.23 – 07.12.23

Aktion: 30 Euro Bonus für 3 Monate

Für Neukunden

Code: BONUS30

CallYa Jahrestarif Deal

Jahrestarif mit 100 GB Datenvolumen für 100 Euro: Wenn unsere Kunden sich für CallYa Jahrestarif entscheiden, erhalten sie satte 50 GB zusätzliches Datenvolumen

Aktionszeitraum: 09.11.23 – 21.12.23

Aktion: + 50 GB on top

Für Neukunden

Code: keine Codeeingabe nötig

In unserem eigenen Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden. Schaut also gerne mal vorbei und informiert euch in Ruhe.

