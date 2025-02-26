Vodafone CallYa Frühlings-Deal: 45 Euro Bonus

Tarife

Vodafone

Der Frühling bringt ein frisches Angebot für CallYa-Neukunden: Ab 26. Februar gibt es beim Kauf des Tarifs CallYa Allnet Flat M ein Bonusguthaben von 45 Euro. Mit diesem Guthaben können die ersten drei Monate kostenlos genutzt werden.

Das Angebot gilt nach derzeitigen Stand bis zum 9. April 2025 und richtet sich ausschließlich an Neukunden. Um das Bonusguthaben zu erhalten, muss der Code BONUS45 verwendet werden. Diesen sollte man bei Bestellung über diesen Link in einem speziellen Feld eingeben können (sollte dieses Feld nicht angezeigt werden, prüft bitte, ob ihr einen Adblocker aktiv habt).

Bei CallYa handelt es sich um das Prepaidangebot des Mobilfunkanbieters Vodafone. Alle Tarife bieten Zugang zum 5G-Netz und sind mit einer eSIM kompatibel.

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.

