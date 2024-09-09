Vodafone GigaMobil: Das sind die neuen Mobilfunk-Tarife

Vodafone führt ab dem 26. September neue Mobilfunktarife mit zahlreichen Verbesserungen ein.

Im Mittelpunkt stehen die GigaMobil-Tarife, die sowohl beim Datenvolumen als auch bei der Benutzerfreundlichkeit optimiert wurden. Fast alle Tarifvarianten bieten jetzt doppelt so viel Datenvolumen, darunter ein Vielsurfertarif mit 280 Gigabyte pro Monat. Vereinfacht wurde auch das GigaKombi-Angebot, das Mobilfunk und Festnetz kombiniert. Hier gibt es jetzt schon ab 39,99 Euro unbegrenztes Datenvolumen.

Ein besonderes Augenmerk liegt auf den GigaMobil Young Tarifen für junge Kunden unter 28 Jahren. Diese profitieren nicht nur von günstigeren Einstiegspreisen, sondern auch von doppelt so viel Datenvolumen wie in den regulären Tarifen. Den Tarif mit 280 Gigabyte gibt es für 49,99 Euro. Darüber hinaus erhalten Jugendliche in allen Tarifvarianten einen Preisvorteil von zehn Euro gegenüber den regulären Tarifen.

Vodafone vereinfacht Tarifstruktur

In der Tarifstruktur hat Vodafone klare Abstufungen geschaffen. Der günstigste GigaMobil-Tarif XS bietet 7 Gigabyte für 29,99 Euro, der Tarif XL unbegrenztes Datenvolumen für 79,99 Euro. Bei GigaMobil Young beginnen die Tarife bei 14 Gigabyte für 19,99 Euro und reichen bis zur Flatrate für 69,99 Euro. Darüber hinaus können Kunden, die ihr Datenvolumen aufgebraucht haben, mit doppelter Geschwindigkeit weiter surfen.

Weitere Features wie Flatrates für Telefonie und SMS, 5G-Zugang, EU-Roaming und WiFi Calling bleiben in allen Tarifen erhalten. Familien können mit günstigen Zusatzkarten für jedes Familienmitglied sparen und mit dem GigaDepot ungenutztes Datenvolumen in den nächsten Monat mitnehmen. Auch der GigaKombi-Vorteil bietet Sparmöglichkeiten, für Kunden, die Mobilfunk und Festnetz kombinieren.

Die Tarife lassen sich ab dem 26.09.24 auf der Vodafone-Webseite buchen. Wer preisbewusst im Vodafone-Netz unterwegs sein möchte, schaut auch mal bei SIMon Mobile vorbei.

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.

⋆Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.