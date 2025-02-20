Vodafone und otelo: Samsung-Smartphones zum Rabattpreis und ein Re-Trade-Bonus

Vodafone und OTELO bieten vom 20. Februar bis 5. März zahlreiche Samsung-Deals mit hohen Preisvorteilen und Prämien an.

Lohnenswert ist der Kauf eines Samsung Galaxy S25 oder A55, das je nach Tarif bereits ab 1 Euro erhältlich ist. Bestandskunden im Festnetz- und Internetbereich erhalten zudem 10 € Rabatt und zusätzliches Datenvolumen. Wer seine alte Rufnummer zu Vodafone mitnimmt, profitiert bis zum 24. März von einem Wechselbonus in Höhe von 120 € (verteilt auf 12 Monate).

Re-Trade mit Bonus bei Vodafone

Eine weitere Möglichkeit zum Sparen ist das Re-Trade-Programm von Vodafone: Kunden, die ihr altes Smartphone eintauschen, erhalten mindestens 300 € als Gutschrift. Liegt der Restwert des alten Gerätes unter 180 €, stockt Vodafone die Differenz auf.

Zusätzlich gibt es einen Re-Trade-Tauschbonus von 120 €, sodass der Mindestbetrag von 300 € garantiert ist. Der Re-Trade-Bonus wird in monatlichen Teilbeträgen auf der Rechnung gutgeschrieben, der Restwert und die Differenz werden als einmalige Gutschrift auf das Vodafone-Kundenkonto überwiesen.

Auch OTELO lockt ab sofort mit günstigen Konditionen für das Samsung Galaxy S25 und A55. Je nach Tarif kostet das Galaxy S25 einmalig ab 199 Euro bei einem monatlichen Aufpreis von 34,99 Euro, das Galaxy A55 ist bereits ab 1 Euro erhältlich.

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.

