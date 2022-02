Autonomes Fahren: Volkswagen will angeblich Sparte von Huawei kaufen

Die autonome Zukunft ist ein wichtiges Feld für die Automobilbranche und natürlich auch für die Volkswagen AG. Doch im Vergleich zur Elektromobilität ist das extrem teuer und viele Autohersteller haben nicht die Basis für die Softwareentwicklung.

Kauft VW eine Sparte von Huawei?

Volkswagen baut diese gerade auf, aber laut Manager Magazin plant man auch eine sehr teure Übernahme. Man verhandelt gerade mit Huawei und möchte für mehrere Milliarden Euro deren Wissen und Technologien für autonomes Fahren kaufen.

Huawei hat in den letzten Jahren sehr viel Geld in dieses Feld gesteckt und sieht sich selbst als Konkurrenten zu Bosch, mit denen die Volkswagen AG übrigens am autonomen Fahren arbeitet und gerade eine neue Partnerschaft eingegangen ist.

Bei Huawei hat man immer wieder betont, dass man keine eigenen Pläne für ein Elektroauto habe, allerdings sei der Markt als Zulieferer groß und lukrativ genug. Die Frage ist also, ob man die Sparte verkauft oder lieber selbst aktiv bleibt.

Die Verhandlungen sollen seit einigen Monaten laufen, doch weder Huawei noch Volkswagen wollten sich bisher dazu äußern. Wir wissen auch noch nicht, über welche Summe wir hier sprechen. Mal schauen, ob dieser Deal am Ende klappt.

