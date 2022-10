Volkswagen AG: Die Zukunft von Seat ist ungewiss

Schaut man sich die Entwicklung der Volkswagen AG an, dann stehen mit dem Wandel momentan alle Marken im Fokus, nur nicht Seat. Es gibt kein Elektroauto, es wurde noch kein Elektroautos angekündigt und Cupra ist jetzt der große Liebling.

Seat: Zukunft der Marke ist nicht entschieden

Ich habe 2021 vermutet, dass die Volkswagen AG sich langsam von Seat trennen wird, aber Thomas Schäfer hat gegenüber Autocar verlauten lassen, dass man Seat „nicht töten wird“. Doch die Zukunft der Marke sei auch noch nicht entschieden.

Seat ist in den letzten Monaten teilweise extrem stark (40+ Prozent) eingebrochen und auch Thomas Schäfer betont, dass Cupra die Zukunft der Marke sei. Doch was ist denn dann der Stand bei Seat? Die Volkswagen AG „arbeitet an einem Plan“.

Thomas Schäfer merkt aber auch an, dass Seat nur bis 2028 oder 2029 sicher sei, wie gesagt, darüber hinaus ist die Lage noch unklar. Ganz ehrlich: Schlussstrich ziehen und weitermachen, die Volkswagen AG hat sehr viele Marken gesammelt.

Seat: Benötigt es diese Marke überhaupt noch?

Es gibt VW und Skoda, das müsste doch in dieser Kategorie reichen. Und Cupra spricht dann eine jüngere Zielgruppe mit Elektroautos an. Ich habe das Gefühl, dass man Seat nur noch mitschleppen möchte, weil man eben noch Autos verkauft.

Doch ich bleibe bei meiner Behauptung: Seat wird 2030 nicht überleben. Das liegt auch daran, dass momentan kein Elektroauto bei Seat in Planung ist. Vielleicht gibt es irgendwann einen Kurswechsel, aber bis dieser nicht kommt, bleibe ich dabei.

Und ehrlich gesagt würde schon ein Elektroauto im Portfolio reichen, um meine Meinung diesbezüglich zu ändern. Die Volkswagen AG hat die MEB-Plattform, das wäre nicht komplex. Aber selbst ein Pendant zum VW ID.4 will man nicht bringen.

Stattdessen kommt so ein Modell ebenfalls bald von Cupra.

