Volvo EX90: Das Elektro-Flaggschiff mit Android Automotive kommt

Volvo hat heute wie erwartet ein neues Elekro-Flaggschiff vorgestellt und weil man mittlerweile eine SUV-Marke ist, ist es ein großer und schwerer SUV. Der XC90 wird langfristig nicht überleben, die Zukunft gehört jetzt also dem EX90 bei Volvo.

Der Volvo EX90 ist die „langweilige“ Version des Polestar 3, dessen Fokus eher auf Sicherheit und Familien und weniger auf einem sportlichen Auftreten liegt. Basis ist wieder Android Automotive, die neue Version davon hat man ja bereits gezeigt.

Volvo EX90: Das sind die Eckdaten

Was erwartet uns beim Volvo EX90, der 2023 kommt? Es gibt bis zu 380 kW (516 PS) mit 910 Nm Drehmoment, der 111 kWh große Akku reicht für 600 km WLTP-Reichweite, von 10 auf 80 Prozent wird in 30 Minuten am Schnelllader geladen und das war es eigentlich auch schon, wir haben leider noch keine Euro-Preise bisher.

Auf dem Papier sind sich der Volvo EX90 und Polestar 3 also sehr ähnlich und die beiden Elektro-SUVs werden in China gebaut. Und Android Automotive ist zwar die Basis, aber es gibt auch Support für Android Auto und Apple CarPlay und man das Auto ist bereit für 5G. Und das Highend-Soundpaket kommt mit 25 Speakern.

Volvo setzt auch auf recycelte Materialien, unter anderem 15 Prozent beim Stahl, 25 Prozent beim Aluminium und es gibt passende Sitze im Innenraum. Und wie beim Polestar gibt es bidirektionales Laden, man kann den 111 kWh großen Akku also auch als Stromspeicher nutzen. Und natürlich gibt es auch hier OTA-Updates.

Ja, wieder ein Elekro-SUV. Ja, wieder ein hohes und sehr langes Auto. Ja, wieder ein sehr teures Auto. Volvo will zwar nicht nur SUVs anbieten, aber deren Fokus lag schon vorher aus diesem Typ und das bleibt auch so – ein kompakter SUV soll aber auch kommen. Mit einer richtig guten Elektro-Limousine würde ich nicht rechnen.

