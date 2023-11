Akkutausch bei Elektroautos könnte doch eine Chance haben

Ein Alleinstellungsmerkmal von Nio ist der Akkutausch an bestimmten Stationen, aber so interessant ich diese Möglichkeit auch finde, ich habe immer wieder meine Zweifel geäußert. Der Grund: Ein Hersteller alleine reicht hier definitiv nicht aus.

Falls ein Akkutausch ein Konzept für die Zukunft sein soll, dann benötigt es mehr Partner und einen Standard. Doch es sieht fast so aus, als ob Nio das erkannt hat und diesen Weg geht, denn man hat Partner für die Zukunft gewinnen können.

Den Anfang machte Changan und diese Woche folgte Geely. Changan kennen hier nicht so viele, aber es ist ein großer Hersteller in China und an Avatr beteiligt, die mit ihren Elektroautos nach Europa kommen wollen. Geely sollte jeder kennen, sei es von Volvo, Polestar oder Smart. Mit Zeekr steht bald eine neue Marke bei uns an.

Da baut sich also durchaus ein Portfolio an Marken auf und es gab zwar noch keine konkreten Ankündigungen, aber auf diese bin ich jetzt gespannt. Mal schauen, ob in Zukunft noch weitere Partner dazustoßen, vielleicht auch europäische Marken.

Die Partnerschaft mit Changan Automobile umfasst die gemeinsame Entwicklung von Standards für Wechselbatterien, den Aufbau und die gemeinsame Nutzung eines Batteriewechselsystems sowie die Förderung von Fahrzeugen mit Wechselbatterien. Die strategische Partnerschaft mit Geely zielt darauf ab, die Standardisierung der Batterieaustauschtechnologie voranzutreiben, das Power Swapping Netzwerk zu vergrößern und die Elektrifizierung der Automobilindustrie zu beschleunigen.

