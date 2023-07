Vorerst kein neues Apple iPhone SE geplant

Die Grundlage für das iPhone SE 3 war schon zum Zeitpunkt der Ankündigung nicht wirklich modern, doch sie wird noch einige Jahre die Basis bleiben. Wir haben vor ein paar Wochen gehört, dass Apple wohl so schnell kein iPhone SE 4 geplant hat.

Diese Woche hat sich ein weiterer Analyst gemeldet, der sich mal bei Zulieferern von Apple umgehört hat und auch hier ist von frühestens 2025 die Rede. Es wird also noch zwei Jahre dauern, bis wir uns über ein Apple iPhone SE 4 unterhalten.

Und wir alle wissen, was in so einer Zeit passieren kann, denn Apple ändert Pläne gerne mal und ein SE-Modell hat keine Priorität. Der ursprüngliche Plan lautete wohl mal, dass das iPhone XR zum iPhone SE 4 wird, dann war vom iPhone 14 als neues iPhone SE die Rede und jetzt würde ich sagen: Abwarten, ob es überhaupt kommt.

