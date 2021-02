VW ID.3: Volkswagen verteilt Update

Volkswagen liefert den VW ID.3 seit einer Weile mit der fertigen Software aus, es gibt da aber einen recht großen Anteil an 1st Movern, die das Elektroauto schon 2020 bekommen haben. Dort war noch nicht die finale Version installiert.

Volkswagen: Version 2.1 steht bereit

Nun hat Volkswagen die Händler informiert, dass man Kunden informieren und Version 2.1 aufspielen kann. Das Update bringt viele Funktionen mit, die VW kurz vor dem Marktstart entfernt hat (CarPlay, Head-Up-Display und einiges mehr).

-->

Um Version 2.1 aufzuspielen, muss der VW ID.3 allerdings in die Werkstatt und es ist bekannt, dass das teilweise einen ganzen Tag dauern kann. Kunden bekommen ein Leihfahrzeug oder sie werden nach Hause gefahren und wieder abgeholt.

Nach diesem großen Update wird es dann in Zukunft übrigens auch möglich sein neue Updates „over the air“, also daheim zu installieren. Einige Kunden wurden übrigens schon von ihrem Händler informiert, aber die Nachricht macht gerade die Runde in den VW-Foren und die Nachfrage wird jetzt sicher sehr schnell steigen.

Cupra Born: VW ID.3-Pendant kommt im Herbst Cupra wird im Herbst den Cupra Born auf den Markt bringen und streicht das „El“ im Namen. Das erste Elektroauto von Cupra wurde einst als Seat El-Born gezeigt, dann wurde klar, dass es nur als Cupra El-Born kommt und jetzt…23. Februar 2021 JETZT LESEN →

-->