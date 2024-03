VW ID.7 Tourer: Volkswagen nennt Preis für neuen Elektro-Kombi

Volkswagen präsentierte vor ein paar Tagen den VW ID.7 Tourer und damit den ersten Elektro-Kombi der Marke. Allerdings wollte man noch keinen Preis für das neue Elektroauto nennen. Diesen hat Volkswagen jetzt allerdings nachgereicht.

Es geht ab sofort bei 54.795 Euro in Deutschland los, was ich nicht erwartet habe, da der normale VW ID.7 teurer ist und bei 56.995 Euro startet. Wobei man sagen muss, dass es da derzeit eine Aktionsprämie gibt, die noch bis Ende März geht.

Beim elektrischen Kombi gibt es das nicht, theoretisch ist dieser also am Ende teurer, aber ich bin mal gespannt, was dann ab dem 1. April passiert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Volkswagen die Preise für die ID-Reihe dann wieder anhebt.

Doch das ist ein anderes Thema, heute geht es um den neuen VW ID.7 Tourer und wer möchte, der kann sich ab sofort im Konfigurator von Volkswagen umschauen.

Mein Tipp wäre aber tatsächlich, dass man etwas wartet, denn bei den Preisen ist im Moment sehr viel Bewegung drin und die Aktionsprämie der ID-Modelle endet wie gesagt im März. Da dürfte dann aber sicher eine neue Prämie im April folgen.

Neue Elektroautos: Rivian zeigt R2 und überrascht mit R3 Rivian präsentierte diese Woche wie erwartet den R2, eine preiswertere Option im Portfolio, die bei 45.000 Dollar starten soll. Ein Start in Deutschland gilt mittlerweile als sicher, aber das Elektroauto […]8. März 2024 JETZT LESEN →

-->