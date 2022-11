VW ID-Reihe: Volkswagen feiert Meilenstein nach zwei Jahren

Eine halbe Million ID-Modelle hat Volkswagen bisher weltweit ausgeliefert, so der Konzern in einer Pressemitteilung. Damit sind der VW ID.3, der VW ID.4, der VW ID.5 und der VW ID.6 gemeint, wobei der VW ID.6 nur in China angeboten wird.

Zwei Jahre hat Volkswagen dafür benötigt, der erste VW ID.3 wurde im Oktober 2020 ausgeliefert. Mittlerweile ist der VW ID.4 der Bestseller der ID-Reihe und im kommenden Jahr stehen neue Modelle wie der Buzz und eine Limousine an.

Laut eigenen Angaben hatte man dieses Ziel übrigens erst im Herbst 2023, die E-Offensive ist also „früher als geplant“ erfolgreich. Bis 2033 steigt Volkswagen aus dem Verbrenner aus und bis 2026 sind bisher 10 neue Elektroautos geplant.

Volkswagen und das „Rückgrat der E-Offensive“

Die MEB-Plattform (Modulare E-Antriebsbaukausten) ist aktuell das „Rückgrat der E-Offensive“ und entscheidend für die ACCELERATE-Strategie. Sie wird es auch bis 2025 bleiben, denn dann steht die ganz neue SSP-Plattform bei Volkswagen an.

Zwei Jahre ID-Reihe bedeutet auch, dass wir kurz vor den ersten Facelift-Modellen stehen, der VW ID.3 wird kommendes Jahr den Anfang machen. Und das ist auch wichtig, denn die Konkurrenz holt auf und Volkswagen spürt definitiv den Druck.

Die MEB-Plattform und die ID-Reihe sind meiner Meinung nach ein guter Einstieg in die Elektromobilität gewesen, den VW e-Golf und e-Up als umgebaute Verbrenner ignoriere ich mal. Doch bis zur SSP-Plattform ist es noch eine Weile hin und ich finde ein Upgrade für 2023 und 2024 könnte die Plattform durchaus vertragen.

Volkswagen will Elektro-Marktführer werden

Bis 2025 möchte Volkswagen der Marktführer bei Elektroautos werden, da ist man nach zwei Jahren mit der ID-Reihe auf einem soliden Weg. Doch die Konkurrenz schläft nicht und vor allem der Druck aus China wird größer. Ich bin gespannt, was Volkswagen für 2023 geplant hat und rechne mit vielen Ankündigungen (zur IAA).

