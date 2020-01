VW ID: Volkswagen platziert flexible Schnellladesäulen in Wolfsburg

Volkswagen möchte in diesem Jahr mit der ID-Marke durchstarten, wir werden unter anderem den ID.3 und bald auch den ID.4 sehen. Doch damit die neuen E-Modelle auch gekauft werden, bemüht man sich aktuell um den Ausbau für die E-Mobilität. Wolfsburg soll dabei zu einer „Modellstadt” werden.

Neu sind 12 flexible Ladesäulen von Volkswagen Group Components, die man der Stadt geschenkt hat und an denen man 80 Wochen kostenlos laden kann. Neun Ladesäulen haben aktuell einen festen Standort und drei weitere werden flexibel eingesetzt, wenn zum Beispiel mal eine Veranstaltung ist.

-->

Volkswagen: Ladesäulen mit bis zu 100 kW

Die Ladesäulen sind bei diesem Pilotprojekt fest an das Stromnetz angeschlossen und unterstützen nicht nur normales Laden (AC), sondern auch Schnellladen (DC) mit bis zu 100 kW. Die Standorte der festen Ladesäulen findet ihr am Ende von diesem Beitrag und in den kommenden Monaten wird mehr kommen.

Das Projekt nennt sich #WolfsburgDigital und Volkswagen will zusammen mit der Stadt Wolfsburg dafür sorgen, dass der Ort ein wichtiger Wirtschaftsstandort in Zukunft bleibt. Ziel ist es, dass vor allem in der Heimat von Volkswagen das Umdenken stattfindet und die E-Mobilität schnell an Fahrt aufnimmt.

Jetzt muss Volkswagen nur noch dafür sorgen, dass nach dem e-Up und e-Golf endlich die ersten ID-Modelle auf die Straße kommen. Mal schauen, wann der erste ID.3 ausgeliefert wird, aktuell kämpft man ja noch mit Softwareproblemen.

Volkswagen: Standorte der Ladesäulen

Mozartstraße/Ecke Franz-Liszt-Straße 6, 38442 Wolfsburg | Fallersleben Vogtlandweg 4, 38440 Wolfsburg | Laagberg Autostadt, Stadtbrücke, 38440 Wolfsburg | Kurzzeitparkplatz vor ServiceHaus e-Mobility-Station, Braunschweiger Straße 10, 38440 Wolfsburg | Stadtmitte Bauking Baustoffhandel, Karl-Ferdinand-Braun-Ring 2, 38448 Wolfsburg | Vorsfelde real Markt, Hehlinger Straße 21, 38446 Wolfsburg | Nordsteimke Klausenerstraße 10, 38444 Wolfsburg | Detmerode ALDI Markt, Alte Schulstraße 30, 38448 Wolfsburg | Wendschott Brackstedter Mühle, Zum Kühlen Grunde 2, 38448 Wolfsburg | Brackstedt

VW Golf 8 GTI: Volkswagen plante wohl ein Hybrid-Modell Volkswagen präsentierte im Oktober den VW Golf 8 und seit Dezember kann man diesen auch schon kaufen. Das Angebot war zum Start jedoch etwas mager und weitere Versionen sollen noch folgen. Dazu zählen natürlich auch die Klassiker im sportlichen Bereich,…23. Januar 2020 JETZT LESEN →

Beitrag teilen

-->