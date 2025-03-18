Dienste

Neue waipu.tv Box vorgestellt

Die neue waipu.tv-Box bietet eine Alternative zum klassischen Kabelfernsehen und kombiniert Fernsehen mit integriertem Streaming.

Sie ist ab sofort für 99,99 Euro auf der Website von waipu.tv und bei Amazon erhältlich. Dank optimierter Hardware mit Quad-Core-Prozessor, 4 GB RAM und 32 GB Speicher ermöglicht sie laut waipu.tv schnelles Umschalten und flüssiges Streaming in 4K/UHD-Qualität mit HDR10+, Dolby Vision und Dolby Atmos.

Mit über 300 TV-Sendern, allen wichtigen Streamingdiensten wie Netflix, Disney+ und Amazon Prime sowie der eigenen waiputhek mit 30.000 abrufbaren Inhalten bietet die Box, ähnlich wie der waipu.tv Stick, eine große Auswahl. Die Benutzeroberfläche soll für eine einfache Bedienung sorgen, die „Premium-Fernbedienung“ mit intelligenten Sensoren und Hintergrundbeleuchtung für zusätzlichen Komfort.

Waipu Tv Box 05

Erste Tests in Fachzeitschriften wie SATVISION, DIGITAL FERNSEHEN und HDTV bescheinigen der waipu.tv Box Bestnoten für Bedienkomfort, Schnelligkeit sowie Bild- und Tonqualität.

Technische Daten der waipu.tv Box auf einen Blick:

  • Betriebssystem: waipu.tv Plattform auf Basis Android TV 14
  • CHIP: Amlogic S905X5M, 30 DMIPS
  • Prozessor: Quad-Core Cortex-A55 (2,5 GHz, Mali-G310 V2 GPU) mit integrierter NPU für KI-gestütztes Super-Resolution-Upscaling
  • Speicher: 4 GB RAM, 32 GB eMMC
  • Bild-/Tonqualität: 4K/UHD, HDR10+, Dolby Vision, Dolby Atmos
  • Konnektivität: Wi-Fi 6, LAN, HDMI 2.1
  • Premium-Fernbedienung: Hintergrundbeleuchtung, Bluetooth und Infrarot
  • Preis: 99,99 Euro (UVP)

  1. DeziByte 🏆
    sagt am

    Wenn Sideloading noch normal funktioniert (für ServusTV on, ORF on und Joyn Österreich), werde ich mir das Teil wohl mal zulegen. Ich nutze noch den ziemlich lahmen normalen Dongle, aber nur noch für Formel 1 und MotoGP per VPN aus Österreich, da dies mit meinem LG G3 nicht geht.
    Aber ich denke, man sollte auf einen Rabatt warten, der gewiss kommen wird.

    Antworten
    1. DeziByte 🏆
      sagt am zu DeziByte ⇡

      Bei Amazon gibt es übrigens einen Voucher für 3 Monate Perfect Plus dazu.

      Antworten
  2. Guido ☀️
    sagt am

    Blöde Frage: Laufen da auch andere Anbieter wie MagentaTV oder Zattoo drauf (weil Android) oder ist das irgendwie eingeschränkt?

    Antworten
    1. René Hesse 🔱
      sagt am zu Guido ⇡

      Dank Android TV kannst du einfach Apps über den Google Play Store beziehen.

      Antworten
      1. Guido ☀️
        sagt am zu René Hesse ⇡

        Danke :)

        Antworten

