Neue waipu.tv Box vorgestellt

Die neue waipu.tv-Box bietet eine Alternative zum klassischen Kabelfernsehen und kombiniert Fernsehen mit integriertem Streaming.

Sie ist ab sofort für 99,99 Euro auf der Website von waipu.tv und bei Amazon erhältlich. Dank optimierter Hardware mit Quad-Core-Prozessor, 4 GB RAM und 32 GB Speicher ermöglicht sie laut waipu.tv schnelles Umschalten und flüssiges Streaming in 4K/UHD-Qualität mit HDR10+, Dolby Vision und Dolby Atmos.

Mit über 300 TV-Sendern, allen wichtigen Streamingdiensten wie Netflix, Disney+ und Amazon Prime sowie der eigenen waiputhek mit 30.000 abrufbaren Inhalten bietet die Box, ähnlich wie der waipu.tv Stick, eine große Auswahl. Die Benutzeroberfläche soll für eine einfache Bedienung sorgen, die „Premium-Fernbedienung“ mit intelligenten Sensoren und Hintergrundbeleuchtung für zusätzlichen Komfort.

Erste Tests in Fachzeitschriften wie SATVISION, DIGITAL FERNSEHEN und HDTV bescheinigen der waipu.tv Box Bestnoten für Bedienkomfort, Schnelligkeit sowie Bild- und Tonqualität.

Technische Daten der waipu.tv Box auf einen Blick:

Betriebssystem: waipu.tv Plattform auf Basis Android TV 14

CHIP: Amlogic S905X5M, 30 DMIPS

Prozessor: Quad-Core Cortex-A55 (2,5 GHz, Mali-G310 V2 GPU) mit integrierter NPU für KI-gestütztes Super-Resolution-Upscaling

Speicher: 4 GB RAM, 32 GB eMMC

Bild-/Tonqualität: 4K/UHD, HDR10+, Dolby Vision, Dolby Atmos

Konnektivität: Wi-Fi 6, LAN, HDMI 2.1

Premium-Fernbedienung: Hintergrundbeleuchtung, Bluetooth und Infrarot

Preis: 99,99 Euro (UVP)

