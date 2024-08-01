waipu.tv startet Hollywood-Deal: Perfect Plus und Paramount+ für 5 Euro mtl.

Schnäppchen

Mit waipu.tv wird der Sommer unterhaltsam, denn die Zusammenarbeit mit Paramount+ geht in die nächste Runde.

Unter dem Motto „Fernseh-Titan trifft Hollywood-Gigant“ bieten beide Unternehmen ein neues Sommerangebot an. Neukunden erhalten einen Rabatt von 50 % auf das Perfect Plus Jahrespaket und zahlen anstelle von 9,99 € nur 5,00 € monatlich. Zusätzlich gibt es für 12 Monate Paramount+ kostenlos dazu.

Die Aktion bietet eine Ersparnis von über 150 € innerhalb eines Jahres. Das Angebot ist auf 9.999 Buchungen begrenzt und kann bis zum 30. August 2024 eingelöst werden. Die Aktions-Landingpage wird am 1. August 2024 um 10:00 Uhr freigeschaltet.

Gutschein für 12 Monate Paramount+

Die Neukunden erhalten einen Gutschein für 12 Monate Paramount+ im Wert von 7,99 € pro Monat. Das Perfect Plus Paket verlängert sich nach der Mindestvertragslaufzeit von 12 Monaten automatisch, sofern es nicht gekündigt wird. Wichtig zu wissen: Das Angebot kann nur mit Kreditkarte oder PayPal gebucht werden.

Das exklusive Angebot ist nur über die Aktionsseite verfügbar und kann bis zum 15. August 2024 gebucht werden (oder bis alle Slots vergriffen sind). Es ist nicht kombinierbar mit anderen Rabatten und gilt nur solange der Vorrat reicht. Pro Account ist nur ein Aktionsangebot buchbar.

Zur waipu.tv Paramount+ Aktion →

  1. Michael 🏅
    sagt am

    Bin sehr zufrieden mit Waipu + Paramount!
    Die Sender die ich schaue, alle vertreten, plus Mediatheken, mit genau dem Inhalt,.. was ich schaue!
    Von daher,.. gutes Angebot! Und mit Paramount+ noch oben drauf… TOP!

