waipu.tv überrascht mit Disney+ Bundle – alle Details zur neuen Aktion mit 4K-Stick
Waipu.tv beendet das Jahr mit einem Highlight: Ab sofort und nur für einen begrenzten Zeitraum können Kunden ein neues Spar-Bundle erwerben.
Die waipu.tv Stick Aktion mit Disney+ wurde verlängert, und zwar bis zum 23.12.24 um 23:59 Uhr!
Das waipu.tv 4K Stick mit Perfect Plus und Disney+ Standard mit Werbung Jahrespaket bietet ein Jahr lang Zugang zu einer großen Auswahl an TV-Sendern und Disney+ Inhalten – und das für nur 59,99 € zzgl. 4,99 € Versandkosten. Mit über 75 % Rabatt sparen Neukunden immerhin 190 € im Vergleich zum regulären Preis.
Das Angebot umfasst einen 4K-fähigen Streaming-Stick (bisher waren die Disney+ Bundle-Deals ohne Stick) und zwölf Monate Zugang zu waipu.tv Perfect Plus sowie Disney+ Standard mit Werbung. Nach aktuellen Stand ist das Ganze bis zum 20. Dezember 2024 buchbar, wenn die eingeplanten Kontingente nicht vorher bereits erschöpft sind.
Bitte nicht vergessen: Nach dem zwölften Monat geht das Paket in ein monatlich kündbares Perfect Plus mit Disney+ Standard mit Werbung-Paket zum jeweils aktuellen Paketpreis (zur Zeit 19,99 € im Monat) über, sofern nicht vor Ende des zwölften Monats gekündigt wird.
Die waipu.tv Stick Aktion mit Disney+ läuft nur noch bis zum 20.12.24 um 23:59 Uhr!
„Das Angebot umfasst einen 4K-fähigen Streaming-Stick (bisher waren die Bundle-Deals ohne Stick)“
Das ist so nicht korrekt, das Paramount Bundle letztes Jahr war auch schon mit Stick.
Wird Disney+ hier auch wieder per Gutschein-Code mitgegeben?
Da hast du recht, ich bezog mich auf die bisherigen Disney-Bundles. Das hätte ich genauer formulieren sollen. Mehr als das „Kleingedruckte“ auf der Aktionsseite habe ich nicht. Dort heißt es:
Also ist davon auszugehen, dass es hier auch wieder einen Gutschein gibt.