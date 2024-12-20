Schnäppchen

waipu.tv überrascht mit Disney+ Bundle – alle Details zur neuen Aktion mit 4K-Stick

Waipu Tv

Waipu.tv beendet das Jahr mit einem Highlight: Ab sofort und nur für einen begrenzten Zeitraum können Kunden ein neues Spar-Bundle erwerben.

Update

Die waipu.tv Stick Aktion mit Disney+ wurde verlängert, und zwar bis zum 23.12.24 um 23:59 Uhr!

Das waipu.tv 4K Stick mit Perfect Plus und Disney+ Standard mit Werbung Jahrespaket bietet ein Jahr lang Zugang zu einer großen Auswahl an TV-Sendern und Disney+ Inhalten – und das für nur 59,99 € zzgl. 4,99 € Versandkosten. Mit über 75 % Rabatt sparen Neukunden immerhin 190 € im Vergleich zum regulären Preis.

Das Angebot umfasst einen 4K-fähigen Streaming-Stick (bisher waren die Disney+ Bundle-Deals ohne Stick) und zwölf Monate Zugang zu waipu.tv Perfect Plus sowie Disney+ Standard mit Werbung. Nach aktuellen Stand ist das Ganze bis zum 20. Dezember 2024 buchbar, wenn die eingeplanten Kontingente nicht vorher bereits erschöpft sind.

Bitte nicht vergessen: Nach dem zwölften Monat geht das Paket in ein monatlich kündbares Perfect Plus mit Disney+ Standard mit Werbung-Paket zum jeweils aktuellen Paketpreis (zur Zeit 19,99 € im Monat) über, sofern nicht vor Ende des zwölften Monats gekündigt wird.

Zur waipu.tv Disney+ Aktion →

  1. René Hesse 🔱
    sagt am

    Die waipu.tv Stick Aktion mit Disney+ läuft nur noch bis zum 20.12.24 um 23:59 Uhr!

  2. Sam 🏅
    sagt am

    „Das Angebot umfasst einen 4K-fähigen Streaming-Stick (bisher waren die Bundle-Deals ohne Stick)“

    Das ist so nicht korrekt, das Paramount Bundle letztes Jahr war auch schon mit Stick.

    Wird Disney+ hier auch wieder per Gutschein-Code mitgegeben?

    1. René Hesse 🔱
      sagt am zu Sam ⇡

      Da hast du recht, ich bezog mich auf die bisherigen Disney-Bundles. Das hätte ich genauer formulieren sollen. Mehr als das „Kleingedruckte“ auf der Aktionsseite habe ich nicht. Dort heißt es:

      Nicht kombinierbar mit anderen Aktionsgutscheinen und weiteren Preisaktionen und nicht übertragbar.

      Also ist davon auszugehen, dass es hier auch wieder einen Gutschein gibt.

