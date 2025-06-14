WalletCard für das iPhone: Kundenkarten und mehr digital nutzen

Die App WalletCard ermöglicht es Nutzern, eine Vielzahl von Karten digital zu speichern. Dazu zählen Kundenkarten, Mitgliedsausweise, Eintrittskarten sowie digitale Kopien von Ausweisdokumenten wie Führerschein oder Personalausweis. Karten können per Smartphone-Kamera erfasst und mit Vorder- und Rückseite als digitales Abbild gespeichert werden. Die App erkennt dabei automatisch Barcodes und Textinhalte.

WalletCard legt den Fokus auf eine einfache Nutzung durch Scan- und Speicherfunktionen sowie auf eine realitätsnahe Darstellung der Karten. Nutzer können ihre gespeicherten Karten auch mit anderen Personen über iCloud teilen und dabei individuelle Berechtigungen vergeben. Dies soll vor allem den gemeinschaftlichen Gebrauch von Karten, etwa innerhalb von Familien oder Teams, erleichtern.

Datenschutz und Nutzung ohne Verpflichtungen

Laut Anbieter erfolgt die Datenspeicherung ausschließlich lokal auf dem Gerät oder in der persönlichen iCloud des Nutzers. Es werden keine Daten an Dritte weitergeleitet, und die App funktioniert auch ohne Internetverbindung. Werbung, Tracking oder kostenpflichtige Abomodelle sind laut Angaben nicht Teil des Angebots.

Die App wird kostenlos zur Verfügung gestellt. Allerdings weist der Anbieter darauf hin, dass digitale Kopien von Ausweisdokumenten keine offizielle Gültigkeit besitzen. Dennoch könnten sie in bestimmten Alltagssituationen nützlich sein, etwa zur Identifikation im Notfall. Der Funktionsumfang ist also auf die private Nutzung digitaler Karten fokussiert, ohne rechtliche oder behördliche Anerkennung.

Ich persönlich finde die App wirklich schön, ich benötige sie allerdings nicht. Ich habe alle wichtigen Kundenkarten sowieso im iOS-eigenen Wallet gespeichert. Allerdings weiß ich natürlich, dass hier die Möglichkeit begrenzt sind und es für Nutzer mit höheren Ansprüchen durchaus Raum für Alternativen gibt.