WalletCard für das iPhone: Kundenkarten und mehr digital nutzen
Die App WalletCard ermöglicht es Nutzern, eine Vielzahl von Karten digital zu speichern. Dazu zählen Kundenkarten, Mitgliedsausweise, Eintrittskarten sowie digitale Kopien von Ausweisdokumenten wie Führerschein oder Personalausweis. Karten können per Smartphone-Kamera erfasst und mit Vorder- und Rückseite als digitales Abbild gespeichert werden. Die App erkennt dabei automatisch Barcodes und Textinhalte.
WalletCard legt den Fokus auf eine einfache Nutzung durch Scan- und Speicherfunktionen sowie auf eine realitätsnahe Darstellung der Karten. Nutzer können ihre gespeicherten Karten auch mit anderen Personen über iCloud teilen und dabei individuelle Berechtigungen vergeben. Dies soll vor allem den gemeinschaftlichen Gebrauch von Karten, etwa innerhalb von Familien oder Teams, erleichtern.
Datenschutz und Nutzung ohne Verpflichtungen
Laut Anbieter erfolgt die Datenspeicherung ausschließlich lokal auf dem Gerät oder in der persönlichen iCloud des Nutzers. Es werden keine Daten an Dritte weitergeleitet, und die App funktioniert auch ohne Internetverbindung. Werbung, Tracking oder kostenpflichtige Abomodelle sind laut Angaben nicht Teil des Angebots.
Die App wird kostenlos zur Verfügung gestellt. Allerdings weist der Anbieter darauf hin, dass digitale Kopien von Ausweisdokumenten keine offizielle Gültigkeit besitzen. Dennoch könnten sie in bestimmten Alltagssituationen nützlich sein, etwa zur Identifikation im Notfall. Der Funktionsumfang ist also auf die private Nutzung digitaler Karten fokussiert, ohne rechtliche oder behördliche Anerkennung.
Ich persönlich finde die App wirklich schön, ich benötige sie allerdings nicht. Ich habe alle wichtigen Kundenkarten sowieso im iOS-eigenen Wallet gespeichert. Allerdings weiß ich natürlich, dass hier die Möglichkeit begrenzt sind und es für Nutzer mit höheren Ansprüchen durchaus Raum für Alternativen gibt.
Gibt es sowas ähnliches für Android ? ich habe eine NFC Karte vom Fitnessstudio bekommen ohne Aufschrift etc. diese würde ich gerne im Handy haben anstelle einer zusätzlichen Karte …
Du kannst damit keine NFC Funktionalität abbilden. Das ist ne reine Info-/Scanapp.
Und alles andere wäre, je nach Sicherheitsstandard der Karte, ne rechtlich fragliche Duplizierung…das macht eigentlich kein Handy mit. Aber im Prinzip stimm ich dir zu, einfach NFC-Kundenkarten jedweder Art im Wallet des Handys spiegeln können und dann nur noch damit arbeiten zu können wäre super angenehm. Aber das wird wohl noch ne ganze Weile Wunschtraum bleiben…