News

Was ist Dubai-Schokolade? Das wurde 2024 bei Google gesucht

Autor-Bild
Von
|
Google Suche Desktop

Dezember, Monat der Nostalgie und Jahresrückblicke. Da darf natürlich ein Dienst nicht fehlen, die meistbesuchte Webseite der Welt. Was haben die Menschen in diesem Jahr gegooglet? Die Suchtrends 2024 von Google sind ab jetzt online.

Schade, dass es kein Video mehr gibt, früher war „Year in Search“ noch etwas aufwändiger, heute gibt es einfach nur Listen. Eine Übersicht der Trends des Jahres gibt es direkt bei Google, hier noch ein paar ausgewählte Google-Listen von uns.

Die sportlichen Ereignisse und Sportler dominieren natürlich wie so oft, wenn es große Events gab, aber Stefan Raab und der Boxkampf waren ein Thema für viele in diesem Jahr. Und auch die Dubai-Schokolade schaffte es noch in eine Liste rein.

Top-Suchen in Deutschland

  1. Fußball-EM
  2. Handball-EM
  3. US-Wahl
  4. Franz Beckenbauer
  5. Europäische Union Wahlergebnisse
  6. Olympia
  7. Stefan Raab
  8. Bogenschießen Paralympics
  9. Solingen
  10. Liam Payne

Warum-Fragen in Deutschland

  1. Warum streiken die Bauern?
  2. Warum ist Cora raus?
  3. Warum wurde Lindner entlassen?
  4. Warum ist Kirschlorbeer verboten?
  5. Warum wird das Spiel Österreich-Türkei nicht übertragen?
  6. Warum trägt Mbappé eine Maske?
  7. Warum greift Iran Israel an?
  8. Warum ist Butter so teuer?
  9. Warum wurde die Niederlande beim ESC disquali
    ziert?
  10. Warum spielt Lewandowski heute nicht?

Was-Fragen in Deutschland

  1. Was ist ein Talahon?
  2. Was ist die Vertrauensfrage?
  3. Was ist ein Kalifat?
  4. Was ist Dubai-Schokolade?
  5. Was ist Dropshipping?
  6. Was ist eine Cauda?
  7. Was hat Kevin Kühnert?
  8. Was ist ein Pager?
  9. Was ist der Wolfsgruß?
  10. Was ist Abseits?

Wie-Fragen in Deutschland

  1. Wie alt ist Stefan Raab?
  2. Wie lange geht Olympia?
  3. Wie lange gehen die Bauernproteste?
  4. Wie lange ist man Corona-positiv?
  5. Wie viele Ecken hat ein Stoppschild?
  6. Wie alt ist Regina Halmich?
  7. Wie lange geht die EM?
  8. Wie funktioniert das E-Rezept?
  9. Wie alt ist Mike Tyson?
  10. Wie alt ist Thomas Müller?

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Was ist Dubai-Schokolade? Das wurde 2024 bei Google gesucht
Weitere Neuigkeiten
Spotify Logo Header 2024
Spotify optimiert das kostenlose Abo
in Dienste
Ps5 Pro Playstation Detail Header
Das leistet angeblich die PlayStation 6
in Gaming
Consorsbank
Consorsbank zahlt Girokonto-Neukunden bis zu 200 Euro Prämie
in Fintech
Neuer Nissan Micra hat einen offiziellen Preis
in Mobilität
Vodafone
Vodafone startet Danke-Deal für Internet-Bestandskunden
in Vodafone
Apple darf zufrieden sein: iPhone 17 kommt besser als iPhone 16 an
in Smartphones
Spider Man 2 Venom
Marvel: Neue Details zu zwei PlayStation-Spielen
in News
Xiaomi 17, 17 Pro und 17 Pro Max sind offiziell
in Smartphones
Volkswagen plant keinen neuen ID.4: VW ID Tiguan kommt 2026
in Mobilität
Citroen C3 Aircross Front
Citroën verspricht: Elektroauto zum Verbrenner-Preis
in Mobilität