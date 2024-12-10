Was ist Dubai-Schokolade? Das wurde 2024 bei Google gesucht
Dezember, Monat der Nostalgie und Jahresrückblicke. Da darf natürlich ein Dienst nicht fehlen, die meistbesuchte Webseite der Welt. Was haben die Menschen in diesem Jahr gegooglet? Die Suchtrends 2024 von Google sind ab jetzt online.
Schade, dass es kein Video mehr gibt, früher war „Year in Search“ noch etwas aufwändiger, heute gibt es einfach nur Listen. Eine Übersicht der Trends des Jahres gibt es direkt bei Google, hier noch ein paar ausgewählte Google-Listen von uns.
Die sportlichen Ereignisse und Sportler dominieren natürlich wie so oft, wenn es große Events gab, aber Stefan Raab und der Boxkampf waren ein Thema für viele in diesem Jahr. Und auch die Dubai-Schokolade schaffte es noch in eine Liste rein.
Top-Suchen in Deutschland
- Fußball-EM
- Handball-EM
- US-Wahl
- Franz Beckenbauer
- Europäische Union Wahlergebnisse
- Olympia
- Stefan Raab
- Bogenschießen Paralympics
- Solingen
- Liam Payne
Warum-Fragen in Deutschland
- Warum streiken die Bauern?
- Warum ist Cora raus?
- Warum wurde Lindner entlassen?
- Warum ist Kirschlorbeer verboten?
- Warum wird das Spiel Österreich-Türkei nicht übertragen?
- Warum trägt Mbappé eine Maske?
- Warum greift Iran Israel an?
- Warum ist Butter so teuer?
- Warum wurde die Niederlande beim ESC disquali
ziert?
- Warum spielt Lewandowski heute nicht?
Was-Fragen in Deutschland
- Was ist ein Talahon?
- Was ist die Vertrauensfrage?
- Was ist ein Kalifat?
- Was ist Dubai-Schokolade?
- Was ist Dropshipping?
- Was ist eine Cauda?
- Was hat Kevin Kühnert?
- Was ist ein Pager?
- Was ist der Wolfsgruß?
- Was ist Abseits?
Wie-Fragen in Deutschland
- Wie alt ist Stefan Raab?
- Wie lange geht Olympia?
- Wie lange gehen die Bauernproteste?
- Wie lange ist man Corona-positiv?
- Wie viele Ecken hat ein Stoppschild?
- Wie alt ist Regina Halmich?
- Wie lange geht die EM?
- Wie funktioniert das E-Rezept?
- Wie alt ist Mike Tyson?
- Wie alt ist Thomas Müller?
