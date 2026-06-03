Unterhaltung

GMX und WEB.DE bieten drei Monate Waipu.tv gratis an

Autor-Bild
Von
Google News
|
Waipu Tv

Die E-Mail-Dienste GMX und WEB.DE bieten ihren Kunden derzeit eine dreimonatige Gratisphase für ausgewählte Waipu.tv-Abos an. Perfekt zum WM-Start.

Nach den vorliegenden Informationen richtet sich die Aktion an Kunden von gmx.de und web.de, die bei Waipu.tv als Neukunden gelten. Die Aktion soll bis zum 19. Juli 2026 verfügbar sein.

Waipu.tv-Aktion mit drei kostenlosen Monaten für Neukunden

Das Angebot umfasst drei verschiedene Abonnements, die jeweils für drei Monate ohne zusätzliche Kosten genutzt werden können. Nach Ablauf der Testphase gilt eine Mindestvertragslaufzeit von zwölf Monaten. Anschließend läuft der Vertrag auf unbestimmte Zeit weiter und kann mit einer Frist von vier Wochen gekündigt werden.

Wichtige Eckdaten:

  • Drei Monate kostenlose Nutzung
  • Aktion bis 19. Juli 2026
  • Nur für Waipu.tv-Neukunden
  • Kündigungsfrist von vier Wochen

Das Paket Waipu.tv Perfect Plus bietet mehr als 170 TV-Sender, darunter zahlreiche HD-Sender sowie zusätzliche Pay-TV- und internationale Programme. Außerdem sind bis zu vier gleichzeitige Streams und ein Cloudspeicher für Aufnahmen mit bis zu 100 Stunden enthalten.

Mediamarkt

MediaMarkt & Saturn verschenken die „Mehrwertsteuer“ an registrierte Kunden

Vom heutigen 3. Juni und bis zum 8. Juni 2026 führen MediaMarkt und Saturn eine bekannte Rabattaktion durch. Registrierte myMediaMarkt-…

3. Juni 2026 | Jetzt lesen →
mobiFlip zuerst in deinen Google News – jetzt als Quelle setzen Haken setzen ↗

Fehler meldenKommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Unterhaltung / GMX und WEB.DE bieten drei Monate Waipu.tv gratis an
Weitere Neuigkeiten
Mediamarkt
MediaMarkt & Saturn verschenken die „Mehrwertsteuer“ an registrierte Kunden
in Schnäppchen
No Rest For The Wicked Header
No Rest for the Wicked: Version 1.0, Zeitraum, Switch 2-Version und Xbox-Kritik
in Gaming
Whoop 5 Mg Hand Header
Whoop ohne teures Abo: Diese App könnte das Problem lösen
in Wearables
Projekt Solara: Microsoft kündigt Ende von Apps und Betriebssystemen an
in Marktgeschehen
Zelda-Remake und mehr: Datum für die nächste Nintendo Direct
in Gaming
Apple könnte mit iOS 27 eine oft gewünschte Funktion bringen
in Firmware und Updates
Wolverine für die PS5: Ganz viel neues Gameplay des Marvel-Spiels
in Gaming
PlayStation: Das ganz neue God of War ist offiziell
in Gaming
Google kündigt neue Android-Funktionen im Juni an
in Firmware und Updates
State of Play 2026: So verfolgt ihr das große PlayStation-Event live
in Events