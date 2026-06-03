GMX und WEB.DE bieten drei Monate Waipu.tv gratis an

Die E-Mail-Dienste GMX und WEB.DE bieten ihren Kunden derzeit eine dreimonatige Gratisphase für ausgewählte Waipu.tv-Abos an. Perfekt zum WM-Start.

Nach den vorliegenden Informationen richtet sich die Aktion an Kunden von gmx.de und web.de, die bei Waipu.tv als Neukunden gelten. Die Aktion soll bis zum 19. Juli 2026 verfügbar sein.

Waipu.tv-Aktion mit drei kostenlosen Monaten für Neukunden

Das Angebot umfasst drei verschiedene Abonnements, die jeweils für drei Monate ohne zusätzliche Kosten genutzt werden können. Nach Ablauf der Testphase gilt eine Mindestvertragslaufzeit von zwölf Monaten. Anschließend läuft der Vertrag auf unbestimmte Zeit weiter und kann mit einer Frist von vier Wochen gekündigt werden.

Wichtige Eckdaten:

Drei Monate kostenlose Nutzung

Aktion bis 19. Juli 2026

Nur für Waipu.tv-Neukunden

Kündigungsfrist von vier Wochen

Das Paket Waipu.tv Perfect Plus bietet mehr als 170 TV-Sender, darunter zahlreiche HD-Sender sowie zusätzliche Pay-TV- und internationale Programme. Außerdem sind bis zu vier gleichzeitige Streams und ein Cloudspeicher für Aufnahmen mit bis zu 100 Stunden enthalten.

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