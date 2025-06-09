watchOS 26 bringt neue Design- und Fitnessfunktionen

Apple hat mit watchOS 26 eine neue Version seines Betriebssystems für die Apple Watch vorgestellt. Die Aktualisierung bringt vor allem optische Veränderungen durch das neue „Liquid Glass“-Design, mit dem bestehende Bedienelemente visuell überarbeitet werden. Zudem wurde die Navigation in verschiedenen Apps, etwa im Kontrollzentrum und in der Workout-App, verbessert. Auch die Fotouhr wurde leicht überarbeitet. Funktionen wie Smart Stack und Benachrichtigungen sind nun stärker personalisiert.

Ein zentrales neues Feature ist „Workout Buddy“: Eine Trainingsbegleitung, die mithilfe von Apple Intelligence persönliche Sprachnachrichten während des Trainings generiert. Die Funktion greift auf Daten wie Herzfrequenz, Laufleistung oder Aktivitätsziele zurück, um Hinweise zu geben oder die Nutzer verbal zu motivieren.

Dabei kommt ein KI-generiertes Sprachmodell zum Einsatz, das auf den Stimmen von Fitness+-Trainern basiert. Voraussetzung für die Nutzung sind eine Apple Watch mit Bluetooth-Kopfhörern sowie ein kompatibles iPhone mit Apple-Intelligence-Unterstützung.

Mehr Kontextfunktionen und erweiterte Steuerung

Die Smart-Stack-Funktion wurde in watchOS 26 erweitert und reagiert nun stärker auf Standort, Gewohnheiten und Kontextinformationen. Auch das Nachrichten-System auf der Apple Watch wurde ausgebaut: So ist etwa eine automatische Übersetzungsfunktion für eingehende und ausgehende Nachrichten verfügbar, allerdings nur auf bestimmten Modellreihen und in Kombination mit einem geeigneten iPhone. Neue Gesten, wie das Drehen des Handgelenks, sollen die Bedienung vereinfachen, beispielsweise zum Verwerfen von Benachrichtigungen.

Weitere Neuerungen umfassen die Integration der Notizen-App, eine neu gestaltete Galerie für Zifferblätter, Unterstützung für Live-Übersetzungen und Assistenzfunktionen bei Anrufen wie „Call Screening” und „Hold Assist”. Funktionen zur Barrierefreiheit wie Live Captions für Gehörlose sind ebenfalls enthalten.

watchOS 26 wird im Herbst für die Apple Watch Series 6 und neuere Modelle verfügbar sein.