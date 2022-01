Werbung für Autos in Frankreich bald mit interessanten Hinweisen

Raucher kennen sie schon, die Hinweise auf der Verpackung, dass der ganz Spaß eigentlich nur unnötig teuer und ungesund ist. In Frankreich wird es auch bald bei der Werbung für Autos entsprechende Hinweise für „bessere“ Alternativen geben.

Hinweise für umweltfreundliche Alternativen

Die Hersteller müssen ab dem 1. März einen Hinweis einbauen, dass man kurze Strecken auch mal zu Fuß oder mit dem Fahrrad zurücklegen sollte. Außerdem soll man auf Sharingdienste und öffentliche Verkehrsmittel bei der Werbung hinweisen.

Die Regierung in Frankreich hat auch geregelt, wie groß der Hinweis sein muss: 7 Prozent der Fläche müssen einer umweltfreundlicheren Alternative gewidmet sein. Ein interessanter Ansatz, wobei es in Frankreich auch Stimmen gab, die gerne ein generelles Verbot für Werbung dieser Art (also mit Autos) gesehen hätten.

Frankreich hat zwar, wie auch Deutschland, eine große Autoindustrie, aber bei uns kann ich mir sowas irgendwie nicht vorstellen. Selbst mit der neuen Regierung gibt es noch eine gewisse Liebe für die Autoindustrie und da es auch wirtschaftlich die stärkste von Deutschland ist, will man die Beziehung sicher nicht gefährden.

À compter du 1er mars 2022, sur 7 % de la surface d’une publicité pour une voiture, devront figurer les messages : « Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo », « Pensez à covoiturer », et « Au quotidien, prenez les transports en commun ». https://t.co/HdjZDGIm5C — Pierre Breteau (@pierrebrt) December 29, 2021

