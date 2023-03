WhatsApp plant neue Audio-Funktion für Gruppen

In der Beta von WhatsApp wurde mal wieder eine neue Funktion entdeckt, die noch gar nicht offiziell vorgestellt wurde, welche aber in den kommenden Wochen oder Monaten für alle kommen könnte: Audio-Chats in den Gruppen von WhatsApp.

Was ist das? Das weiß selbst WABetaInfo, die diese Funktion entdeckt und schon aktiviert haben, nicht so genau. Es sieht so aus, als ob man eine Audio-Konferenz in einer Gruppe starten kann, in der dann Personen in der Gruppe teilnehmen können.

Wie immer gilt: Es ist eine versteckte Funktion in der Beta für Android und es kann noch Wochen oder Monate dauern, bis WhatsApp die Details nennt. Wir haben euch die zwei Screenshots aber mal eingebunden, die zum Spekulieren einladen:

