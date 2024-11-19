Wie Firsty die Telekommunikation auf den Kopf stellen will

Das Amsterdamer Start-up Firsty hat in einer Seed-Finanzierungsrunde 5,1 Millionen Euro erhalten. Die Mittel sollen das internationale Wachstum des Unternehmens fördern und die technische Infrastruktur ausbauen.

Firsty bietet mit seiner App kostenlosen Zugang zu mobilen Daten. Das Unternehmen will die globale Telekommunikationsbranche nach eigenen Angaben mit einer „einfachen, transparenten und erschwingliche“ Lösung revolutionieren, ähnlich wie es die Neobanken im Finanzsektor getan haben.

Firsty bietet einen Dienst auf der Grundlage der eSIM-Technologie an, der eine weltweite mobile Datenverbindung ohne physische SIM-Karte ermöglicht. Die Nutzer erhalten eine digitale eSIM, die auf kompatiblen Smartphones installiert wird und automatisch Zugang zu lokalen Mobilfunknetzwerken bietet.

Es gibt zwei Hauptoptionen: einen kostenlosen Zugang mit begrenzter Geschwindigkeit (maximal 300 kbps, reicht pür WhatsApp, E-Mails, etc.) und regelmäßigen Werbevideos (alle 60 Minuten ein Video), um die Verbindung zu verlängern, und kostenpflichtige Tarife mit höherer Geschwindigkeit und größerem Datenvolumen, die für intensivere Anwendungen wie Streaming oder Hotspot-Nutzung geeignet sind.

Die Finanzierungsrunde wurde von Speedinvest angeführt, unterstützt vom Dutch Founders Fund und weiteren prominenten Investoren, darunter Führungskräfte von KPN, Mollie, Booking.com und Uber. Darüber hinaus kündigte Firsty eine Partnerschaft mit Uber an, die es Nutzern ermöglicht, die Uber-App ohne zusätzliche Datenkosten zu nutzen.

Firsty ist in über 150 Märkten weltweit aktiv und hat mehr als 400.000 Nutzer gewonnen. Firsty betrachtet mobile Daten als ein Grundrecht. Die zentrale Anlaufstelle mit allen Informationen zum Service findet ihr online.

So funktioniert Firsty