Provider

Wie Firsty die Telekommunikation auf den Kopf stellen will

Autor-Bild
Von
| 5 Kommentare
Firsty

Das Amsterdamer Start-up Firsty hat in einer Seed-Finanzierungsrunde 5,1 Millionen Euro erhalten. Die Mittel sollen das internationale Wachstum des Unternehmens fördern und die technische Infrastruktur ausbauen.

Firsty bietet mit seiner App kostenlosen Zugang zu mobilen Daten. Das Unternehmen will die globale Telekommunikationsbranche nach eigenen Angaben mit einer „einfachen, transparenten und erschwingliche“ Lösung revolutionieren, ähnlich wie es die Neobanken im Finanzsektor getan haben.

Firsty bietet einen Dienst auf der Grundlage der eSIM-Technologie an, der eine weltweite mobile Datenverbindung ohne physische SIM-Karte ermöglicht. Die Nutzer erhalten eine digitale eSIM, die auf kompatiblen Smartphones installiert wird und automatisch Zugang zu lokalen Mobilfunknetzwerken bietet.

Es gibt zwei Hauptoptionen: einen kostenlosen Zugang mit begrenzter Geschwindigkeit (maximal 300 kbps, reicht pür WhatsApp, E-Mails, etc.) und regelmäßigen Werbevideos (alle 60 Minuten ein Video), um die Verbindung zu verlängern, und kostenpflichtige Tarife mit höherer Geschwindigkeit und größerem Datenvolumen, die für intensivere Anwendungen wie Streaming oder Hotspot-Nutzung geeignet sind.

Firsty 16x9 App

Die Finanzierungsrunde wurde von Speedinvest angeführt, unterstützt vom Dutch Founders Fund und weiteren prominenten Investoren, darunter Führungskräfte von KPN, Mollie, Booking.com und Uber. Darüber hinaus kündigte Firsty eine Partnerschaft mit Uber an, die es Nutzern ermöglicht, die Uber-App ohne zusätzliche Datenkosten zu nutzen.

Firsty ist in über 150 Märkten weltweit aktiv und hat mehr als 400.000 Nutzer gewonnen. Firsty betrachtet mobile Daten als ein Grundrecht. Die zentrale Anlaufstelle mit allen Informationen zum Service findet ihr online.

So funktioniert Firsty

[…] Firsty setzt auf ein Freemium-Modell, das Nutzern die Wahl lässt zwischen einer kostenlosen Basisverbindung und einer Highspeed-Verbindung ab nur 1 € pro Tag – ideal für Reisende, Expats und Berufstätige, die flexibel von verschiedenen Orten aus arbeiten und weltweit mobilen Datenzugang benötigen.

Im Gegensatz zu traditionellen Mobilfunkanbietern vereinfacht Firsty den Zugang zu mobilen Daten und beseitigt den Aufwand für (e)SIM-Wechsel und komplizierte Datentarife. Nutzer laden einfach die App herunter und können sich in jedem Land sofort und unkompliziert verbinden, ohne komplexe Einrichtung oder versteckte Kosten. Neben dem kostenlosen Datenzugang ermöglicht Firsty, ungenutzte Daten zu pausieren und zu speichern. […]


Fehler melden5 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. RolliC 🎖
    sagt am

    Waren es nicht nur zu Anfang 300 Kbit/s? Das waren doch dann irgendwann mal nur noch rund 100 kbit/s, oder haben sie wieder erhöht?

    Antworten
    1. René Hesse 🔱
      sagt am zu RolliC ⇡

      Ist mir nicht bekannt, ich konnte aber auf der Webseite dazu auch nichts finden. Woher stammt die Information?

      Antworten
  2. zoula ☀️
    sagt am

    Hier wird dann der eSim Slot vom Smartphone verwendet? Oder läuft das komplett über die App (ähnlich wie bei Satellite)?

    Antworten
    1. René Hesse 🔱
      sagt am zu zoula ⇡

      Wie im Beitrag geschrieben, läuft das über eine eSIM.

      Antworten
      1. zoula ☀️
        sagt am zu René Hesse ⇡

        Danke :-)

        Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / News / Provider / ...
Weitere Neuigkeiten
Metal Gear Solid Delta Headerbild
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater – Launch-Trailer veröffentlicht
in Gaming
Silent Hill F Headerbild
Silent Hill f: Gruseliger Story-Trailer gewährt Einblicke in das Game
in Gaming
Routine: 13 Jahre nach der Ankündigung steht der Releasetermin fest
in Gaming
Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles – Neuer Trailer veröffentlicht
in Gaming
Nothing startet Back to School-Aktion für Smartphones und Audioprodukte
in Schnäppchen
Google Pixel Tablet Querformat
Pixel Tablet: Google stellt die Tablet-Entwicklung erneut ein
in Tablets
Dreame stellt H15 Pro FoamWash und H15S vor
in Smart Home
Samsung stellt Galaxy Tab S10 Lite vor – startet bei 399 Euro
in Tablets
Hue Bridge Pro wird 50 % teurer als das Vorgängermodell
in Smart Home
Unlimited 5G zum Schnäppchenpreis: Mega SIM greift mit neuen Tarifen an
in Tarife | Update