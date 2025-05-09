winSIM aktualisiert Mobilfunktarif für Kinder

Der Mobilfunkanbieter winSIM hat heute eine Tarifänderung für seinen sogenannten „Kids-Tarif“ umgesetzt.

Der Tarif richtet sich an Kinder und Jugendliche und bietet eine Allnet-Flatrate mit einem monatlichen Datenvolumen von 5 GB. Nutzer können zwischen zwei Vertragsmodellen wählen: einer Variante mit 24 Monaten Laufzeit und einer monatlich kündbaren Option.

Bei der langfristigen Vertragsbindung kostet der Tarif in den ersten sechs Monaten 2,99 Euro monatlich, danach 4,99 Euro. Bei der flexibleren Laufzeit beträgt der Preis dauerhaft 4,99 Euro pro Monat. In beiden Fällen entfällt der einmalige Einrichtungspreis.

winSIM Kids-Tarif: Funktionen und Einschränkungen

Der Tarif enthält laut Anbieter integrierte Funktionen zur Kostenkontrolle. Die Nutzung im Ausland ist grundsätzlich gesperrt, wodurch zusätzliche Kosten durch Roaming vermieden werden sollen. Die sogenannte Datenautomatik, also die automatische Buchung von zusätzlichem Datenvolumen gegen Aufpreis, ist nicht enthalten.

Eltern oder Erziehungsberechtigte können über die sogenannte „Servicewelt“ des Anbieters individuelle Einstellungen für den Tarif vornehmen.

