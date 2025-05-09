Tarife

winSIM aktualisiert Mobilfunktarif für Kinder

Autor-Bild
Von
|
Child Kid Kind Phone Jugend

Der Mobilfunkanbieter winSIM hat heute eine Tarifänderung für seinen sogenannten „Kids-Tarif“ umgesetzt.

Der Tarif richtet sich an Kinder und Jugendliche und bietet eine Allnet-Flatrate mit einem monatlichen Datenvolumen von 5 GB. Nutzer können zwischen zwei Vertragsmodellen wählen: einer Variante mit 24 Monaten Laufzeit und einer monatlich kündbaren Option.

Bei der langfristigen Vertragsbindung kostet der Tarif in den ersten sechs Monaten 2,99 Euro monatlich, danach 4,99 Euro. Bei der flexibleren Laufzeit beträgt der Preis dauerhaft 4,99 Euro pro Monat. In beiden Fällen entfällt der einmalige Einrichtungspreis.

winSIM Kids-Tarif: Funktionen und Einschränkungen

Der Tarif enthält laut Anbieter integrierte Funktionen zur Kostenkontrolle. Die Nutzung im Ausland ist grundsätzlich gesperrt, wodurch zusätzliche Kosten durch Roaming vermieden werden sollen. Die sogenannte Datenautomatik, also die automatische Buchung von zusätzlichem Datenvolumen gegen Aufpreis, ist nicht enthalten.

Eltern oder Erziehungsberechtigte können über die sogenannte „Servicewelt“ des Anbieters individuelle Einstellungen für den Tarif vornehmen.

Zum winSIM Kindertarif →

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.

Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.



Fehler meldenKommentare
Sämtliche Kommentare dieses Beitrags werden moderiert.

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip.de / News / Tarife / ...
Weitere Neuigkeiten
Mein Tipp der Woche: Apple Watch (Ultra) Elago Ladestation
in Kommentar
Ikea Mer Laden
backFlip 32/2025: IKEA geht ganz neue Wege bei Elektroautos
in backFlip
Edeka
EDEKA stellt Genuss+ Programm ein
in Handel
Flugzeug
EU-Verbraucherschutz: Online-Reisebüros verbessern Information und Erstattung
in Dienste
Digitaler Türspion: Gericht untersagt Nutzung trotz Sehbehinderung
in Smart Home
ERGO setzt auf visuelle Schadenserkennung per App
in Mobilität
EnBW erweitert Schnellladenetz am REWE-Center in Braunschweig
in Mobilität
Playstation Icons
PlayStation: Sony hält an Live-Serive-Spielen trotz Kritik fest
in Gaming
Home Assistant Green: Das Profi-Smart-Home für Einsteiger hat mich überzeugt
in Smart Home
Tesla Model 3 2024 Performance Header
Neues Tesla Model 3 mit über 800 km Reichweite
in Mobilität