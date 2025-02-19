winSIM stellt auf eSIM um

Der Mobilfunkanbieter winSIM stellt standardmäßig auf die eSIM-Technologie um und bietet Neukunden künftig die Wahl zwischen einer kostenlosen eSIM oder einer physischen SIM-Karte für einmalig 2,90 Euro.

Das bedeutet: Die klassische physische 3-in-1-SIM-Karte wird nicht mehr automatisch kostenlos zum Vertrag mitgeliefert. Während der Bestellung eines Tarifs muss der Kunde demnach aktiv entscheiden, welche Art SIM-Karte er möchte. Über den winSIM-Account erhalten die Kunden alle notwendigen Informationen zur Aktivierung der eSIM.

Neben der kostenlosen eSIM gibt es auch eine eSIM als MultiCard-Option, die einmalig 4,95 Euro und monatlich 2,95 Euro kostet. Kunden, die sich weiterhin für eine physische SIM-Karte entscheiden, müssen wie gesagt eine einmalige Gebühr in Höhe von 2,90 Euro einplanen.

Zu den winSIM-Tarifen →

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.

⋆Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.