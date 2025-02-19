Tarife

winSIM stellt auf eSIM um

Winsim

Der Mobilfunkanbieter winSIM stellt standardmäßig auf die eSIM-Technologie um und bietet Neukunden künftig die Wahl zwischen einer kostenlosen eSIM oder einer physischen SIM-Karte für einmalig 2,90 Euro.

Das bedeutet: Die klassische physische 3-in-1-SIM-Karte wird nicht mehr automatisch kostenlos zum Vertrag mitgeliefert. Während der Bestellung eines Tarifs muss der Kunde demnach aktiv entscheiden, welche Art SIM-Karte er möchte. Über den winSIM-Account erhalten die Kunden alle notwendigen Informationen zur Aktivierung der eSIM.

Neben der kostenlosen eSIM gibt es auch eine eSIM als MultiCard-Option, die einmalig 4,95 Euro und monatlich 2,95 Euro kostet. Kunden, die sich weiterhin für eine physische SIM-Karte entscheiden, müssen wie gesagt eine einmalige Gebühr in Höhe von 2,90 Euro einplanen.

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.

  Max
    sagt am

    Löblich. Für die Umwelt ein guter Schritt.

    Marcel
      sagt am zu Max ⇡

      Warum löblich für die Umwelt? Die Simkarten werden wohl erst produziert wenn Sie benötigt werden?
      Die Dinger sind fix und fertig hergestellt, liegen auf Halde, für die Umwelt gibts hier keinen Schutzaspekt mehr. Einzig Winsim kassiert fürstlich für einen Artikel der ein paar Cent kostet.
      Da kann man an anderen Stellen mehr für die Umwelt tun!

