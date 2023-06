Wolt stattet KFC mit eigener Lieferflotte aus

KFC – Kentucky Fried Chicken hat eine neue Partnerschaft mit Wolt Drive für die Lieferung seiner Gerichte gestartet.

Kunden haben nun die Möglichkeit, ihre Bestellungen über die KFC-App oder die Website kfc.de aufzugeben, die dann von den Wolt-Kurieren ausgeliefert werden. Die Kooperation startete in einer KFC-Filiale in Dortmund und wird jetzt sukzessive auf zwanzig weitere Filialen in ganz Deutschland ausgeweitet. Das bedeutet, dass Wolt Drive in den meisten dieser Filialen die erste Wahl für die Auslieferung der Bestellungen ist.

Cankut Aydin, Head of Growth bei Wolt Drive, erklärt, dass KFC durch die Nutzung des Logistikangebots von Wolt Drive ein kanalübergreifendes Kundenerlebnis schafft. Die Kunden können sowohl über die KFC-Plattform als auch über die Wolt-Plattform bestellen.

Für den deutschen Markt stellt Wolt Drive eine kleine „Logistikrevolution“ dar, da den Händlern keine Provision abgezogen wird. Stattdessen wird eine Gebühr pro Bestellung erhoben. So kann jeder Händler die Logistikplattform von Wolt Drive nutzen.

