WOW erleichtert den Zugang für Apple-Kunden
Die Streaming-Plattform WOW hat den Buchungsprozess für Apple-Kunden deutlich vereinfacht: Ab sofort können Neukunden ihr WOW-Abonnement direkt über die In-App-Kauf-Funktion im App Store abschließen und bezahlen. Dafür ist lediglich ein Apple-Account erforderlich, was den Anmeldeprozess deutlich schneller und unkomplizierter macht.
WOW bietet ein breites Spektrum an Sport- und Entertainment-Inhalten. Die Nutzer haben flexiblen Zugriff auf Serien, Blockbuster und das komplette Live-Sportangebot von Sky. Die neue Option im App Store stellt sicher, dass Apple-Nutzer ohne Umwege und zusätzliche Informationen auf das umfangreiche Angebot zugreifen können.
