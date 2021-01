Xbox Live Gold: Preiserhöhung gestoppt

Microsoft erntete am Freitag einen kleinen Shitstorm aus der Community, da man die Preise für Xbox Live Gold unverhältnismäßig stark erhöhen wollte. Der Ruf, den man sich in den letzten Monaten aufgebaut hat, war mit einer Aktion angeknackst.

Das Jahresabo sollte sogar direkt verdoppelt werden und da ist es verständlich, dass die Nutzer ihre Kritik äußerten. Das Xbox-Team reagierte aber schnell und stoppte die geplante Preiserhöhung direkt wieder. Doch nicht nur das, man geht noch einen Schritt weitere: Free-to-play-Spiele benötigen kein Xbox Live Gold mehr.

Diese Änderung soll in den kommenden Monaten folgen und man arbeitet jetzt hart daran, dass das schnell passiert. Damit ist Microsoft wieder auf einem Level mit Sony, bei denen aber unklar ist, ob sie ihren Dienst auch teurer gemacht hätten.

Die Konkurrenz der beiden Unternehmen ist gut und wichtig für die Spieler, das habe ich bei den Next-Gen-Konsolen immer wieder betont. Der Fokus (vielleicht wollte man mehr Nutzer durch die Preiserhöhung dazu locken) liegt weiter auf dem Xbox Game Pass und das Ultimate-Abo kostet weiterhin 1 Euro für 3 Monate.

We messed up today and you were right to let us know. Connecting and playing with friends is a vital part of gaming and we failed to meet the expectations of players who count on it every day. As a result, we have decided not to change Xbox Live Gold pricing.

We’re turning this moment into an opportunity to bring Xbox Live more in line with how we see the player at the center of their experience. For free-to-play games, you will no longer need an Xbox Live Gold membership to play those games on Xbox. We are working hard to deliver this change as soon as possible in the coming months.