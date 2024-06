Neue Xbox kommt: Microsoft verspricht eine „großartige Zukunft“

Microsoft hat am Sonntag eines der besten Events der letzten Jahre (so meine bescheidene Meinung) abgehalten und viele Spiele gezeigt. Es war das Showcase, welches der PlayStation von Sony derzeit auch durchaus sehr gut stehen würde.

Xbox: Neue Hardware für 2024

Doch es gab nicht nur Spiele, es gab auch Hardware. Microsoft zeigte drei „neue“ Xbox-Konsolen der Series-Generation. Diess Jahr bekommen wir die 1 TB-Version der Xbox Series S in Weiß, eine Xbox Series X Special Edition in Galaxy Black mit 2 TB und dann gibt es eine ganz neue Xbox Series X als digitale Version in Weiß.

Preise und Termine haben wir noch keine, aber laut Microsoft geht es schon sehr bald mit den Vorbestellungen los, die neue Hardware dürfte im Herbst kommen.

Das Gerücht von März stimmte also, da haben wir diese digitale Xbox Series X schon gesehen, und die runde Xbox Series X, die letztes Jahr auf offiziellen Slides von Microsoft zu sehen war, dürfte damit eingestellt worden sein. Was ich hier nur schade finde: Der neue Xbox-Controller scheint damit auch vom Tisch zu sein.

Microsoft hat seine Hardware-Strategie also überarbeitet und scheint der Meinung zu sein, dass eine optisch neue Xbox und ein neuer Controller sich nicht lohnen. Bei der aktuellen Nachfrage nach der Xbox wundert mich dieser Schritt jedoch nicht.

Xbox: Hardware hat eine Zukunft

Doch im Gespräch mit IGN hat Phil Spencer betont, dass es auf dem Showcase in erster Linie um Spiele gehen sollte, die Xbox-Hardware bleibt wichtig und habe eine „großartige Zukunft“. Microsoft arbeitet an vielen neuen Möglichkeiten, wie man in Zukunft mit der Xbox spielen kann. Darüber möchte man erst später sprechen.

Damit könnte die ganz neue Xbox gemeint sein, die wohl schon 2026 kommt, und der Grund dafür ist, dass es ein mageres Mid-Gen-Upgrade bei der Xbox gibt. Und ein Xbox-Handheld steht auch im Raum, da hofften einige auf einen ersten Teaser.

Schauen wir mal, denn viele der Blockbuster, die Microsoft für die Xbox gezeigt hat, kommen auch auf die PlayStation. Und wenn nicht zum Start, dann sicher später.

Diese Kritik an der Strategie hat man nicht auf dem Event angesprochen und so gut das Xbox Showcase auch war, über die Spiele der Xbox Studios mache ich mir keine großen Sorgen, bei der Zukunft der Hardware bin ich mir weiterhin unsicher.

