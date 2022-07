Xbox Series X: Verfügbarkeit entspannt sich und ein erstes Angebot

Die Lage der Next-Gen-Konsolen, bei denen wir langsam auch das Next-Gen bei der Bezeichnung streichen können, entspannt sich. Vor allem die Xbox Series X ist mittlerweile oft mehrere Stunden lang ganz normal zur UVP in Shops erhältlich.

Aktuell ist sie zwar bei Amazon ausverkauft, aber die Preise bei Idealo sind auch nicht mehr extrem, wenn man nach verfügbaren Einheiten sucht. Mehr als die UVP von 500 Euro muss man eigentlich nicht zahlen, wenn man etwas Geduld hat.

Erstes Xbox-Angebot bei Amazon USA

In den USA gab es die Tage sogar ein erstes Angebot bei Amazon, da konnte man sich für einen Deal anmelden und die Xbox Series X für 443 Dollar kaufen. Es wäre also denkbar, dass auch bei uns bald 430 bis 450 Euro bei Deals kommen.

Woran liegt das? Die Nachfrage ist sicher etwas eingebrochen, da 2022 nicht das stärkste Xbox-Jahr ist und es erst 2023 wieder richtig losgeht. Die PlayStation 5 ist zum Beispiel weiterhin schwer zu bekommen. Besser, aber die Lage ist derzeit noch angespannter, als bei der Xbox. Das soll sich aber im zweiten Halbjahr ändern.

Allerdings ist das Lineup an Spielen bei Sony deutlich stärker.

Es geht also so langsam los, fast zwei Jahre nach dem Marktstart der Konsolen kann man sie so langsam entspannt kaufen. Und je besser das jetzt klappt, desto weniger Einheiten werden von Scalpern gekauft, da es sich nicht mehr lohnt.

Womöglich wird das kurz vor Weihnachten, wenn die Nachfrage nach Konsolen in der Regel am höchsten ist, noch einmal knapp, aber ab 2023 wird das alles sicher vorbei sein. Dann können wir uns mit dem Mid-Gen-Upgrade beschäftigen 🤡

