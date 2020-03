Xbox Series X und xCloud: Microsoft plant Ankündigung am 18. März

Die Game Develoepr Conference wurde abgesagt, aber das heißt nicht, dass wir in den kommenden Tagen keine Ankündigungen rund um Gaming sehen werden. Microsoft hatte Pläne für die GDC 2020 und wird die Ankündigungen nun online abhalten.

Heute hat man dazu eine kleine Liste veröffentlicht, in der man die Pläne für den 17. und 18. März nennt und besonders spannend ist da der dritte Termin am zweiten Tag. Am 18. März steht ab 11 Uhr „Xbox Series X + Project xCloud = New Chapter in Gaming“ auf dem Plan. Da dürfte es also einige neue Xbox-Details von Microsoft geben.

Angekündigt wurde die neue Xbox auf der E3 2019, aber den Namen gab es erst im Dezember 2019 und vor ein paar Tagen nannte man ebenfalls neue Details. Da ging es aber immer nur um die Xbox, diese Veranstaltung klingt eher nach der Zukunft der kompletten Sparte, welche auch den Streamingdienst xCloud beinhaltet.

