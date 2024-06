Xbox Showcase soll zwei große Überraschungen mitbringen

Nur noch wenige Tage bis zum großen Xbox Showcase, welches Microsoft derzeit sogar sehr aktiv bewirbt und dabei das neue Call of Duty nutzt. Das bekommt im Anschluss eine eigene Keynote, aber viele werden sicher vorher hereinschauen.

Diese Chance wird Microsoft laut „eXtas1s“ nutzen und hat nicht nur neue Spiele für die Xbox und den PC parat, es soll auch zwei große Überraschungen geben.

Xbox Showcase: Shadow Drop soll kommen

Die eine wäre ein „Shadow Drop“ von einem neuen Spiel für die Xbox, es könnte also direkt im Anschluss ein Highlight für Nutzer geben. Die Quelle kennt das Spiel, will es aber nicht sagen. Einige vermuten, dass wir hier Towerborne sehen werden.

Bei Hi-Fi Rush kam das im Januar 2023 sehr gut an, warum also nicht erneut mit so einer Überraschung glänzen. Falls Towerborne stimmt, wäre ich darauf gespannt.

Xbox Showcase: Teaser für ersten Handheld

Doch die größere Überraschung soll ein Teaser für die „Xbox Portable“ sein, den Microsoft angeblich im Rahmen des Xbox Showcase präsentiert. Es steht schon länger im Raum, dass ein Xbox Handheld geplant ist und man hat diesen auch mehr oder weniger angedeutet. Gut möglich, dass dieser sogar noch Ende 2024 kommt.

Ich bin allgemein gespannt, wie es mit Hardware auf dem Event aussieht, denn es soll zwar kein Mid-Gen-Upgrade wie bei der PlayStation 5 von Sony geben, die eine Pro-Version planen, aber es steht eine neue (und digitale) Version der Xbox an.

Und dann machte letztes Jahr noch der neue Xbox Controller für 2024 die Runde, der im Sommer kommen soll, da wäre das Xbox Showcase also auch ein sehr guter Zeitpunkt für eine Ankündigung. Am 9. Juni um 19 Uhr deutscher Zeit geht es los.

