Microsoft möchte mit Call of Duty den Xbox Game Pass pushen

Microsoft hat diese Woche bestätigt, was sich bereits angedeutet hat: Das neue Call of Duty landet ab Tag 1 im Xbox Game Pass. Man hat zwar immer betont, dass alle neuen Spiele im Abo landen, aber es ist dennoch eine wichtige Ankündigung.

Call of Duty ist eine sehr große und lukrative Reihe, damit wird man vermutlich die Verkaufszahlen bei der Xbox stark beeinflussen. Doch Microsoft hofft sicher, dass diese Marke im Herbst auch für einen großen Push bei den Abozahlen sorgen wird.

Activision verkauft in der Regel um die 20 Millionen Einheiten von Call of Duty und Microsoft wird das Spiel auch im PC-Abo anbieten. Die meisten Verkäufe wird es also in diesem Jahr vermutlich von der Sony PlayStation (übrigens 4 und 5) geben.

Ein Datum für Call of Duty: Black Ops 6 gibt es noch nicht, es steht Ende Oktober im Raum. Am 9. Juni ist eine eigene Keynote nach dem Xbox Showcase für diesen Teil geplant, da gibt es dann die Details – und vermutlich auch erstes Gameplay.

FIFA-Spiele stehen wohl kurz vor einem Neustart Wir haben schon im Februar gehört, dass das Comeback der FIFA-Spiele ansteht und 2025 beginnen könnte. EA ist mittlerweile bekanntlich raus und der Gaming-Shop „MohPlay Inc“ behauptet, dass wir noch […]28. Mai 2024 JETZT LESEN →

-->