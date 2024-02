Xiaomi 14 Ultra offiziell bestätigt: Flaggschiff kommt nach Deutschland

Xiaomi wird am 25. Februar die neue 14er-Reihe für Europa vorstellen und es steht im Raum, dass das Xiaomi 14 bei uns ohne Xiaomi 14 Pro kommt. Das stimmt, und einen offiziellen Hinweis dazu liefert jetzt sogar Xiaomi auf der eigenen Webseite.

Schaut man dort nach aktuellen Coupons, dann findet man einen Rabatt in Höhe von 10 Prozent für das Xiaomi 14 und das Xiaomi 14 Ultra. Ich habe diese Codes eben auf der Seite von Xiaomi gefunden und damit dürfte die Sache sehr klar sein:

Xiaomi 14 (Ultra) startet wohl im März

Der Vorverkauf startet also direkt am 25. Februar um 15 Uhr deutscher Zeit und der Marktstart scheint für den 1. März geplant zu sein, so lange geht jedenfalls diese Aktion für Vorbesteller. Gut möglich, dass der Marktstart auch etwas früher ist.

Preise konnte ich keine bei Xiaomi finden, aber das Xiaomi 14 soll teurer werden und bei 1.099,90 statt 999,90 Euro starten. Für das Xiaomi 13 Ultra gab es eine UVP von 1499,90 Euro, ich würde beim Xiaomi 14 Ultra also ebenfalls mit 1.500 Euro oder vielleicht auch 1.600 Euro rechnen. Die Flaggschiffe werden sehr teuer.

Mal schauen, ob das Xiaomi 14 Ultra dafür etwas mehr im Fokus steht, denn letztes Jahr stand das Xiaomi 13 Pro im Fokus und das Xiaomi 13 Ultra kam später und wurde kaum vermarktet. Ein Xiaomi 14 Lite deutet sich für 2024 bisher nicht an.

