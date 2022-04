Ist das Xiaomi Band 7 nur ein Redmi Smart Band Pro

Xiaomi hat ein neues Band für 2022 geplant, welches sicher in den kommenden Wochen vorgestellt werden dürfte. Es soll unter anderem ein größeres Display mit AOD-Funktion, GPS und mehr bekommen. Sehen wir hier schon den Ableger?

Das Unternehmen hat vor ein paar Wochen das Redmi Smart Band Pro vorgestellt und es ist mittlerweile auch auf der globalen Seite von Xiaomi gelistet. Das hat uns jetzt ein Leser mitgeteilt (Danke), es ist dort wohl schon etwas länger zu sehen.

-->

Basis für das Xiaomi Band 7?

Das Redmi Smart Band Pro hat ein etwas größeres Display, welches auf Wunsch immer an ist (Always On Display), nur GPS fehlt. Wobei GPS auch beim Xiaomi Mi Band 6 im Raum stand, da arbeitet man sicher immer wieder dran, doch dieser Schritt könnte auch kurzfristig gestrichen worden sein (verbraucht sehr viel Akku).

Xiaomi ist jedenfalls dafür bekannt, dass man bereits bekannte Produkte gerne mit einem anderen Logo versieht und das Xiaomi Mi Band 6 kam letztes Jahr im April. Es würde mich nicht wundern, wenn wir in den kommenden Tagen oder Wochen das Xiaomi Band 7 sehen werden und es eigentlich ein Redmi Smart Band Pro ist.

Was mir an dieser Stelle übrigens noch aufgefallen ist: Das Xiaomi Mi Band 6 mit Alexa und NFC, welches im September 2021 angekündigt wurde, kam irgendwie nie in Deutschland auf den Markt. Dabei gab es eine UVP, Pressemitteilung und mehr. Diese zwei neuen Funktionen dürften also auch im Xiaomi Band 7 zu finden sein.

Google Pixel Watch mit Wear OS 3.1 kommt schon bald Die Google Pixel Watch ist so ein Thema, bei dem man skeptisch werden kann, da sie mal für 2021 geplant war, dann aber doch nicht kam. Da kann man zweifeln, aber die Chipkrise ist eben weiterhin ein großes Thema. Google…15. April 2022 JETZT LESEN →

-->