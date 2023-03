Xiaomi faltet 2023 wieder, aber auch in Deutschland?

Xiaomi hat angeblich auch in diesem Jahr wieder ein faltbares Smartphone im Fold-Formfaktor geplant, denn aus China hört man, dass ein Xiaomi Mix Fold 3 in Arbeit ist. Das Xiaomi Mix Fold 2 kam im Sommer, allerdings nicht nach Deutschland.

Bei Xiaomi wird man also auch in diesem Jahr eine Alternative für das Galaxy Fold von Samsung zeigen, aber es ist unklar, ob sie global erscheint. Was ich seltsam finde, denn Oppo bringt sein neues Fold-Modell auch nicht global auf den Markt.

Die Hersteller aus China zeigen also gerne Alternativen, sind aber irgendwie nicht für den globalen Markt bereit und überlassen diesen Samsung. Nur Honor traut sich jetzt, denn das neue Honor Magic Vs kommt im frühen Sommer nach Deutschland.

Der Flip-Formfaktor ist beliebter (da günstiger), aber ich würde gerne mehr Modelle des Fold-Formfaktors bei uns sehen. Hoffentlich geht wenigstens Google diesen Weg mit dem ersten Pixel Fold, da würde ich auch nicht ausschließen, dass es zum Start nur in den USA erhältlich sein wird. Das werden wir aber schon bald erfahren.

Meine Vermutung ist, dass sich diese großen und sehr teuren Fold-Modelle nicht unbedingt rechnen und viele Marken sowas daher eher als Vorzeigemodell für das Marketing entwickeln. Daher bleibt Samsung beim Fold weiter die beste Option.

