Xiaomi kündigt neues Flaggschiff für nächste Woche an

Es hat sich bereits angedeutet und jetzt ist es offiziell: Wir bekommen ein Event am 4. Oktober und Xiaomi wird neue Produkte vorstellen. Dieses Mal übrigens bei uns in Deutschland, es ist der erste Global Launch, den Xiaomi in München plant.

Was werden wir sehen? Die neue T-Reihe mit dem Snapdragon 8+ Gen 1 steht an und da gab es ja schon die entsprechenden Details. Die 12S-Reihe kommt ja leider nicht zu uns, wir müssen uns mit Redmi-Modellen begnügen, die jetzt ein Xiaomi-Logo haben. Das Xiaomi 13 Ultra könnte dann aber auch wieder zu uns kommen.

Neben neuen Smartphones ist Xiaomi dafür bekannt, dass sie viele weitere Geräte auf ihren Events zeigen. Sie haben ja ein gewaltiges Ökosystem und neue Tablets, Wearables und andere Produkte sind denkbar. Wir sind gespannt und werden euch dann natürlich am 4. Oktober die Details liefern – und vielleicht noch etwas mehr.

Ready to #MakeMomentsMega! Watch #XiaomiLaunch on our social media platforms on October 4th, 2022! pic.twitter.com/veD7ENAc4v — Xiaomi (@Xiaomi) September 27, 2022

