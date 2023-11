Xiaomi möchte das neue Android-Flaggschiff als Erfolg vermarkten

Xiaomi wollte mal die Nummer 1 bei Smartphones werden, musste dann aber doch feststellen, dass das nicht bis 2024 klappt. Genau genommen ging die Nachfrage bei Xiaomi wieder zurück und man musste sich mit dem dritten Platz begnügen.

Xiaomi 14-Reihe stellt einen Rekord auf

Mit der kommenden Xiaomi 14-Reihe soll wieder der Aufschwung kommen und laut Xiaomi gab es einen erfolgreichen Start in China. In den ersten 5 Minuten war die Nachfrage fast 6 Mal so hoch, wie bei der Xiaomi 13-Reihe und die verfügbaren Einheiten waren nach 4 Stunden ausverkauft. Konkrete Zahlen? Nennt Xiaomi nicht.

Doch was heißt das genau? Spielt es eine Rolle, wie groß die Nachfrage in den ersten Minuten nach Launch ist? Und falls man mehr Einheiten produziert hat, wie viele mehr waren es? 10.000 Stück? 100.000 Stück? Das sagt leider gar nichts aus.

Auf „vier Verkaufsplattformen erzielte die Xiaomi 14-Serie neue Jahreshöchstwerte unter den inländischen Marken“, damit wirbt man gerade. Doch an keiner Stelle wird eine konkrete Zahl genannt. Wir wissen also leider nicht, wie gut diese Meldung ist.

Across four sales platforms, #Xiaomi14 Series set new annual highs amongst domestic brands. pic.twitter.com/h3R0bP1vFS — Daniel Desjarlais (@Daniel_in_HD) November 1, 2023

Xiaomi auf der Suche nach Rekordmeldungen

Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass Xiaomi die Rekordmeldungen der alten Tage vermisst, als es wirklich einen Rekord nach dem anderen gab und es durchaus möglich erschien, dass man die weltweite Nummer 1 wird und die große Lücke von Huawei füllt. Diese Meldung wirkt aber doch sehr gewollt und sagt nicht viel aus.

Die Xiaomi 14-Reihe startet noch in diesem Jahr in China, sie besteht bisher aus dem Xiaomi 14 und Xiaomi 14 Pro, ein Xiaomi 14 Ultra wurde nicht gezeigt, könnte aber wieder später folgen. In Deutschland ist im Frühjahr 2024 damit zu rechnen.

