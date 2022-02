Xiaomi plant neues Redmi-Flaggschiff für Februar

Während wir uns hier in den kommenden Wochen über das Xiaomi 12 unterhalten werden, so steht in China bereits das nächste Flaggschiff an. Die Redmi K50-Reihe kommt und mit dieser auch ein Smartphone mit dem Snapdragon 8 Gen 1.

Xiaomi plant neues Gaming-Smartphone

Den Anfang soll laut Xiaomi ein Gaming-Smartphone machen, das gab es auch bei der K40-Reihe, später folgen dann weitere Modelle. Man wird bei Redmi auch mehr auf den Dimensity 9000 setzen, den Anfang macht aber der Qualcomm-Chip.

Ein Highlight der neuen Reihe hat Xiaomi schon vor ein paar Tagen verraten, die CyberEngine. Das ist ein neuer Vibrationsmotor, der deutlich feiner sein und mit der Taptic Engine von Apple mithalten soll. Passend für ein Gaming-Smartphone.

Und wie sieht es mit der K50-Reihe für Deutschland aus? Das ist unklar, denn der Fokus wird im Frühjahr sicher erst auf Xiaomi selbst und der 12er-Reihe liegen. Es wäre aber denkbar, dass die Modelle etwas später auch zu uns kommen. Vielleicht als Redmi, vielleicht als Poco, vielleicht aber auch mal wieder als T-Version.

