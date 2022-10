Xiaomi Band 7 Pro ab heute in Deutschland erhältlich

Im Juli präsentierte Xiaomi erstmals eine Pro-Version des smarten Fitness-Trackers und im Rahmen des Global Launchs hat das Unternehmen heute verraten, dass das Xiaomi Smart Band 7 Pro ab heute offiziell in Deutschland erhältlich sein wird.

Was ist neu und anders im Vergleich zum normalen Xiaomi Band 7? Es gibt ein größeres Display mit 1,64 Zoll, was aber irgendwie nicht mehr ganz die Form eines Fitness-Trackers hat, eigentlich erinnert die Pro-Version doch mehr an eine Uhr.

Ebenfalls neu bei der Band-Reihe, ist ein GNSS-System (BDS, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS), was vor allem für Läufer interessant sein dürfte. Außerdem gibt es 110 Sportmodi, einen Pulsmesser, einen SpO2-Sensor und 12 Tage Akkulaufzeit.

In Deutschland wird es die Farben Black und Ivory geben und die UVP liegt bei 99,99 Euro. Der Marktstart ist direkt heute nach der Keynote im Shop von Xiaomi und bis zum 11. Oktober bekommt man die Pro-Version für 89,99 Euro im Angebot.

Und bei Amazon dürfte der neue Fitness-Tracker auch bald zu finden sein.

